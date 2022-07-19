З Берліна до Краматорська

Андрій ЛЮБКА

Так сталося, що на початку липня я здійснив автомобільну подорож з Берліна до Краматорська.

 

 

У Берліні ми говорили про культуру, дискутували про війну, давали інтерв’ю, завдяки організації Kul'tura e.V. передавали українські книжки в бібліотеки, практикували, так би мовити, культурну дипломатію.

 

Звідти я повернувся в Ужгород, дорогою прикупивши авто для армії, а вдома перепакувався і майже одразу з колоною автомобілів вирушив на Запоріжжя й Донеччину. Крайньою точкою нашої мандрівки був Краматорськ.

 

З огляду на війну й актуальні обмеження щодо перетину кордонів це вийшла досить унікальна подорож – з німецької бібліотеки на український фронт. Бо багато хто їздить у Берлін і багато хто їздить у Краматорськ, але поєднати ці дві точки виходить далеко не у всіх.

 

Минуло два тижні, але мені досі складно сформулювати свої враження від цієї поїздки й різниці, яку відчуваєш дослівно шкірою.

 

Це якась гібридна реальність, викривлена й вигнута площина часопростору, коли Берлін і Краматорськ є частинами одного світу, але в той же момент на якихось абсолютно несподіваних рівнях перебувають у різних і недотичних галактиках.

 

Ніби Європа – це тісто, що міситься і ще не набуло остаточної форми. Десь уже склеєне, а десь розділене чи навіть розрізане. І ще незрозуміло: вийде з нього одна паляниця чи десять окремих пампухів.

 

У Берліні безліч українських прапорів, скрізь оголошення про прийом біженців, у різних точках міста відкрито волонтерські центри, на вулицях повно української мови. Тобто цілковита підтримка, емпатія, солідарність і гостинність.

 

Але водночас у Берліні далі п’ють пиво, а на Краматорськ далі падають бомби. Де перетин цих реальностей? Як на мене, він не географічний, тобто не обмежується кордонами Донбасу, сходу України чи колючого дроту на західному кордоні нашої держави й східних границях ЄС.

 

Кордон тепер передусім часовий. Бо щойно проходиш український пункт пропуску й ступаєш на мирну територію, складається враження, що тут панує життя «як до 24 лютого». Ніби перетинаючи кордон у Чопі, потрапляєш не тільки з однієї держави в іншу, а й із 146-го дня війни, тобто 169-го лютого, – у вічне 23 лютого.

 

Ми, українці, знаємо, що це враження оманливе, що життя змінилося і вже ніколи не стане таким, як було до повномасштабного вторгнення.

 

Тому справді і боляче, і дико дивитися на людей, які безтурботно попивають пиво, летять у відпустку на острови, планують собі якісь фестивалі на осінь. Так, вони прийняли біженців, вони погодилися на те, що ціни на пальне й продукти виросли на третину, вони мило усміхаються, коли бачать наших дітей на вулицях своїх міст. Ми вдячні їм за це.

 

Але все одно весь час хочеться підійти й струсонути за плечі: прокиньтеся! Від війни не можна відкупитися Кримом чи Донбасом, прийомом біженців чи соціальними виплатами, підняттям цін на солярку чи олію. Війна – це не про гроші, а про смерть і знищення, кров, бруд і сльози.

 

Сьогодні найбільша різниця між українцями та європейцями полягає в тому, що ми цю правду вже знаємо, а їх це пізнання (знання, одкровення?) ще чекає.

 

19.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Статусні речі мають зворотну дію
Розповідати про дорогі подорожі － в певних випадках це може забезпечити переваги, проте не тоді, коли потрібно справити враження готової до співпраці людини.
18.07.22 | | Наука
Дорж Бату презентує роман «Коко 2.0» у Львові
Це історія про те, як змінюються епохи й континенти, життєві цінності і правила гри. Нестримна фантазія автора, цікаві історичні факти, влучні та дотепні ілюстрації, а також QR-коди, що доповнюють реальність книжки, занурюють читача у вир крізьчасової пригоди.
18.07.22 | | Штука
145-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку ворог штурмує біля Григорівки, бої тривають, штурм на Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку, на Бахмутському – на Новолуганське, Семигір’я та Вуглегірську ТЕС, на інших – на Кам’янку, Новомихайлівку та Вугледар ЗСУ успішно відбили
18.07.22 | | Україна
Озонова діра впливає на погоду
Зникнення озону в Арктиці робить весну в Центральній Європі теплішою та сухішою.
17.07.22 | | Наука
Агонія тіні
Віталій Портников
Потрібно перестати бути культурою, яка стає зрозумілою світу лиш за допомогою російської мови чи як альтернатива російській культурі. Треба просто увімкнути світло – і зловісна тінь зникне
17.07.22 | | Дискурси
144-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати зайняті рубежі. На Слов’янському напрямку штурмував у районі Івано-Дар’ївки, успіху не мав; намагався наступати на Верхньокам’янку, зазнав втрат, відійшов; на Бахмутському ЗСУ відбили спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.
17.07.22 | | Україна
143-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку штурм ворога на Спірне–Івано-Дар’ївку наші захисники успішно відбили, на Бахмутському захлинулися ворожі спроби штурму на Доломітне–Новолуганське–Семигір’я і на Роти–Вершину, йдуть бої біля Вуглегірської ТЕС.
16.07.22 | | Україна
Листи від султана й назад
Юрій Андрухович
Якщо вірш Аполлінера є французьким віддзеркаленням українського оригіналу, то переклад Лукаша – віддзеркаленням цього віддзеркалення...
15.07.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.