В Україні 8 тисяч випадків ковіду за добу, серед лідерів – Полтавщина.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7915 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1650 пацієнтів.
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (869), а також у Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
За добу зареєстрували 432 смерті. Загалом за час епідемії в Україні внаслідок ускладнень, спричинених ковідом, померло 42 950 людей.
Офіційно зареєстровано 2 038 248 захворювань.
27.04.2021