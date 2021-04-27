В Україні 8 тисяч випадків ковіду за добу, серед лідерів – Полтавщина.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7915 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1650 пацієнтів.

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (869), а також у Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

 

За добу зареєстрували 432 смерті. Загалом за час епідемії в Україні внаслідок ускладнень, спричинених ковідом, померло 42 950 людей.  

 

Офіційно зареєстровано 2 038 248 захворювань.

 

27.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Молдова знов готується до масових акцій протесту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Молдовська політика перебуває наразі в патовому стані. Прєвропейські й проросійські сили зчепилися в клінчі. Єдина надія – на «кишинівський Майдан».
26.04.21 | | У світі
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21 | | Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21 | | Наука
Повість чудових літ: 1964 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: первісні гіппі, мігруючий карнавал, диетиламід лізерґінової кислоти (ЛСД), Free Speech в Берклі
25.04.21 | | Минуле
Запах помаранчі
Василь МАХНО
Дивним чином, майже нічого не приховуючи з власного життя, Буковскі зумів створити свою правду – жорстку, відверту, майже фізіологічну
24.04.21 | | Дискурси
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21 | | Минуле
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21 | | Штука
Пандемічні виклики архітектурі та мистецтву
Юрій Криворучко і Наталя Павлюк
Якщо раніше було пристосування простору під свої уявлення та потреби, то зненацька постало завдання достосувати їх до існуючого простору
23.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.