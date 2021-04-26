Галицькі хроніки COVID-19: 26 квітня.

 

Станом на 09:00 26 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 275 949 хворих на сovid-19. За минулу добу – 562 нові випадки: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 595 ПЛР-тестів), 311 – на Львівщині (проведено 1082 ПЛР-тести) та 207 – на Тернопіллі (проведено 381 ПЛР-тест).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині та 13 – на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 квітня (09:00): 65 091 випадок, 207 нових

 

Тернопіль – 85 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 16 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 квітня (09:00): 127 448 випадків, 311 нових

 

Львів – 189 осіб

Буський район – 2 особи

Дрогобицький район – 28 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 41 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 квітня (09:00): 83 410 випадків, 44 нових

 

Івано-Франківськ – 10 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 9 осіб

Калуський район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 6 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

26.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21 | | Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21 | | Наука
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21 | | Минуле
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21 | | Штука
Пандемічні виклики архітектурі та мистецтву
Юрій Криворучко і Наталя Павлюк
Якщо раніше було пристосування простору під свої уявлення та потреби, то зненацька постало завдання достосувати їх до існуючого простору
23.04.21 | | Дискурси
Нові свідчення в дослідженні алфавіту
Букви, яким 3450 років, були частиною найдавнішого в Леванті алфавітного письма.
22.04.21 | | Наука
На то курка гребе, аби шось вігребла
Тарас Прохасько
Так виблискує непроговорене, замикаючи в якийсь момент електричне коло в узір пронизливої гірлянди: гуцули курей  бридилися...
22.04.21 | | Дискурси
Диво: чи варто на нього покладатися?
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Серед семи номінантів на головний «Оскар», «найкращий фільм року», фільм «Батько» стоїть на особливому місці. Це кращий фільм із семи. І саме тому він не отримає «Оскар».
22.04.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.