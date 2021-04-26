Галицькі хроніки COVID-19: 26 квітня.

Станом на 09:00 26 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 275 949 хворих на сovid-19. За минулу добу – 562 нові випадки: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 595 ПЛР-тестів), 311 – на Львівщині (проведено 1082 ПЛР-тести) та 207 – на Тернопіллі (проведено 381 ПЛР-тест).

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині та 13 – на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:00): 65 091 випадок, 207 нових

Тернопіль – 85 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 16 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 12 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:00): 127 448 випадків, 311 нових

Львів – 189 осіб

Буський район – 2 особи

Дрогобицький район – 28 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 41 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 7 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:00): 83 410 випадків, 44 нових

Івано-Франківськ – 10 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 9 осіб

Калуський район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.