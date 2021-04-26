Галицькі хроніки COVID-19: 26 квітня.

Станом на 09:00 26 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 275 949 хворих на сovid-19. За минулу добу – 562 нові випадки: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 595 ПЛР-тестів), 311 – на Львівщині (проведено 1082 ПЛР-тести) та 207 – на Тернопіллі (проведено 381 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині та 13 – на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 квітня (09:00): 65 091 випадок, 207 нових
Тернопіль – 85 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 16 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 квітня (09:00): 127 448 випадків, 311 нових
Львів – 189 осіб
Буський район – 2 особи
Дрогобицький район – 28 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 41 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 квітня (09:00): 83 410 випадків, 44 нових
Івано-Франківськ – 10 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район – 9 осіб
Калуський район – 1 особа
Галицький район – 4 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 3 особи
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
26.04.2021