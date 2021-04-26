Франківський драмтеатр зіграв «Націю» у Чорнобильській зоні.

 

У ніч на понеділок, 26 квітня, у Прип'яті актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка поставили виставу «Нація». Показ відбувся у межах меморіальної митецької акції Chornobyl.35, глядачами якої стали колишні жителі міста, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, волонтери та журналісти.

 

Фото https://pik.net.ua

 

Акцію відкрила колаборація музично-поетичного проєкту «Евтерпа» та PRIPYAT.Pianos композитора Володимира Савіна. Поети «Евтерпи» читали вірші чорнобильських авторів та власні твори під музичну імпровізацію, що виконуватиметься на віртуальному інструменті, створеному за допомогою запису покинутих у Прип’яті піаніно.

 

Глядачам продемонстрували фільм «Поріг» режисера Роллана Сергієнка. Документальний фільм 1988 року розповідає історію людей, котрі були змушені покинути свої домівки через аварію. Свідки розповідають подробиці трагедії. Зокрема стверджують, що не було ніякого попередження щодо заходів особистої безпеки через аварію на станції у перші дні. Розповідають про те, що сталося на уражених територіях і про свою долю на новому місці, куди вони були змушені виїхати.

 

На церемонії запалили 35 свічок – за кількістю років, що минули після аварії. Проєкт ARTEFACT представив діджитал-ікону «Чорнобильський Спас».

 

Кульмінацією акції стала вистава «Нація» за однойменною книгою Марії Матіос. За словами генерального директора драмтеатру Ростислава Держипільського, драма-реквієм «Нація» – це як молитва за душі, молитва тут і зараз за тих, кого вже нема на цьому світі, і тих, кого ще нема. Молитва за жертв, які невинно загинули, та за тих, які відчувають наслідки й донині.

 

Фото www.facebook.com/maria.matios


«Сьогодні вночі – о 01:23 – на площі мертвого міста Прип'ять, у 35-ту річницю цієї всесвітньої трагедії ровесники Чорнобильської катастрофи – актори з Івано-Франківська – зіграли 90-ту з початку прем'єри виставу "Нація". Виставу-реквієм за тими, кого не зламали комуністичні репресії, націю, яку не знищила радіація, націю, яку не знищать і "Гради", і океани інформаційних фейків», – йдеться у дописі Марії Матіос на facebook.

 

Символічно, що бабу Юстину в «Нації» зіграла заслужена артистка України Олеся Пасічняк. Вона народилася 26 квітня 35 років тому, саме в день аварії на Чорнобильській АЕС. Більшість акторів, які грали у виставі, – також ровесники трагедії.

 

Фото www.facebook.com/maria.matios

 

За словами генерального директора театру Ростислава Держипільського, драма-реквієм «Нація» – це як молитва за душі, молитва тут і зараз за тих, кого вже нема на цьому світі, і тих, кого ще нема. Молитва за жертв, які невинно загинули, та за тих, які відчувають наслідки й донині.

26.04.2021

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