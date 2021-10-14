Перший директор ЧАЕС помер у віці 85 років. П'ять із них провів у в'язниці.

 

13 жовтня помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов у віці 85 років. Він очолював ЧАЕС у момент вибуху 26 квітня 1986 року. Після суду відбув у в'язниці п'ять років.

 

 

Про смерть Брюханова повідомило Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

 

Віктора Брюханова призначили директором ЧАЕС у 1970 році. Він очолював будівництво, а потім експлуатацію станції. Після Чорнобильської катастрофи його відсторонили від посади.

 

У липні 1988 року Брюханова разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили до 10 років ув'язнення. Через п'ять років колишнього директора достроково звільнили.

 

1991 року слідство встановило, що у конструкції реактора були технологічні помилки.

 

Із лютого 1992 року Брюханов працював на ДП "Укрінтеренерго" – до 2008 року.

 

Віктор Брюханов розповідав у інтерв’ю, що ні його вини, ані співробітників в аварії не було – причиною трагедії були технологічні вади реактора.

 

26 квітня 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу. Зокрема є перша доповідь Віктора Брюханова від 26 квітня 1986 року – на цьому документі стоїть позначка "секретно". Брюханов писав, що ситуація в місті Прип'яті та районах поряд нормальна, а рівень радіації контрольований, нагадує Hromadske.

 

Першого директора станції згадували у серіалі від HBO "Чорнобиль".

 

13.10.2021

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