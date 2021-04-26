За добу в Україні виявили 5 тисяч захворювань на ковід – найменше за півтора місяця.

Минулої доби в Україні виявили 5062 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша кількість захворювань на ковід за півтора місяця.
Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я України у понеділок.
Динаміка захворювань в Україні (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (676), Одеській (397) та Миколаївській (375) областях.
Учора шпиталізували 2061 людину.
Упродовж доби зафіксовано 195 смертей. Загалом за час епідемії померло 42 518 людей.
26.04.2021