За добу в Україні виявили 5 тисяч захворювань на ковід – найменше за півтора місяця.

Що той хлопчик міг знати

Ганна Улюра

Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.