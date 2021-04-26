Оскар-2021: Ентоні Гопкінс та «Земля кочівників» і Френсіс Макдорманд.

Найкращим фільмом визнано «Землю кочівників».

Хлоя Чжао

У Лос-Анджелесі в неділю, 25 квітня, пройшла 93-тя церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Стрічка «Земля кочівників» була визнана найкращою, а її режисерка Хлоя Чжао (Chloé Zhao) отримала Оскара за найкращу режисуру. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Вона стала другою жінкою в історії премії після Кетрін Біґелоу (Kathryn Bigelow), яка отримала нагороду в цій категорії.

Фільм розповідає про американку, яка після смерті чоловіка і втрати роботи вирішила мандрувати Сполученими Штатами у фургоні і вести кочовий спосіб життя. Акторка, яка зіграла головну героїню стрічки Френсіс Макдорманд (Frances McDormand), отримала Оскара за найкращу жіночу роль.

Оскара ж за найкращу чоловічу роль отримав 83-річний Ентоні Гопкінс (Anthony Hopkins). У фільмі «Батько» він зіграв чоловіка, який страждає на деменцію.

Премію за найкращий оригінальний сценарій отримала британка Еміральд Феннел (Emerald Fennell) за трилер «Перспективна дівчина». Нагороду за найкращий адаптований сценарій розділили британець Крістофер Гемптон (Christopher Hampton) і француз Флоріан Зеллер (Florian Zelle) за драму «Батько».

Найкращим фільмом іноземною мовою стала трагікомедія данця Томаса Вінтерберґа (Thomas Vinterberg) «Ще по одній». Головну роль у стрічці зіграв Мадс Міккельсен (Mads Mikkelsen), відомий широкому загалу за ролями Ле Шиффра у двадцять першому фільмі бондіани «Казино „Рояль“», а також психопата-канібала Ганнібала Лектера в серіалі «Ганнібал» від каналу NBC.

Найкращою акторкою другого плану була визнана Юн Ю Чжун. Вона отримала Оскара за роль у драмі «Мінарі», яка розповідає про корейських імміґрантів в США.

А найкращим актором другого плану визнали британця Даніеля Калую (Daniel Kaluuya), який зіграв у біографічній драмі «Юда і чорний месія». Також пісня Fight For You з цього фільму перемогла у категорії «найкращий саундтрек».

Церемонія вручення Оскарів у 2021 році проходила за посилених заходів безпеки. Гостей заходу зобов'язали здати тести на коронавірус і носити захисні маски. Початково церемонія була запланована на 28 лютого, але її перенесли через пандемію COVID-19.

Ентоні Гопкінс у фільмі «Батько»