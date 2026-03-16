Фільми «Битва за битвою» і «Пан Ніхто проти Путіна» стали соленізантами «Оскар-2026».

Фільм «Битва за битвою» (One Battle After Another) режисера Пола Томаса Андерсона (Paul Thomas Anderson) став володарем цьогорічного «Оскара» Американської кіноакадемії у категорії «Найкращий фільм». 98-а церемонія вручення премії відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі в неділю, 15 березня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Стрічка Андерсона з Леонардо Ді Капріо (Leonardo DiCaprio), Шоном Пенном (Sean Penn), Бенісіо дель Торо (Benicio del Toro) та Теяною Тейлор (Teyana Taylo) у головних ролях розповідає про життя учасників ліворадикального угрупування у США.

Пол Томас Андерсон отримав двох «Оскарів» як режисер і як автор найкращого адаптованого сценарію. Найкращим актором другого плану визнано Шона Пенна, який знявся в стрічці. Картина також відзначена за кастинг – це нова категорія. Особливо відзначені були і «найкращий монтаж» та відповідальний за нього Енді Юрґенсен (Andy Jurgensen). Таким чином фільм зібрав загалом – шість «Оскарів».

Найкращими актором і актрисою були визнані Майкл Б. Джордан (Michael B. Jordan) за роль у стрічці «Грішники» (Sinners) і Джессі Баклі (Jessie Buckley) за роботу в стрічці «Гамнет» (Hamnet). Фільм «Грішники» Райана Куґлера (Ryan Coogler) удостоївся також премії «Оскар» у номінації «Найкращий оригінальний Сценарій

У категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» нагороду отримала 75-літня Емі Медіґан (Amy ⁠Madigan) за роботу в стрічці «Зброя» (Weapons).

Мультфільм-фентезі Кей-поп-мисливиці на демонів» (KPop Demon Hunters) здобув дві статуетки: як «Найкращий повнометражний анімаційний фільм», а також за «Найкращу пісню».

Фільм Павла Таланкіна та Девіда Боренстейна (David ​Borenstein) «Пан Ніхто проти Путіна» (Mr. Nobody against Putin), який розповідає про мілітарну пропаганду в російській школі, отримав «Оскара» в категорії «Найкраща документальна картина".

В основу стрічки лягли приховані зйомки, які Таланкін як шкільний відеограф вів у місті Карабаші. Зокрема, він фіксував на відео уроки патріотичного виховання. Картина вже отримала цього року премію BAFTA як найкращий документальний фільм.

«Чотири роки ми дивимося на зоряне небо та загадуємо найважливіше бажання. Але є країни, де замість падаючих зірок з неба падають бомби та летять дрони. В ім'я нашого майбутнього, в ім'я всіх наших дітей, зупинимо всі війни. Зараз», – сказав Таланкін, приймаючи нагороду.

«”Пан Ніхто проти Путіна” – це фільм про те, як можна втратити країну. Коли ми працювали над цими кадрами, ми побачили, що її можна втратити шляхом численних маленьких актів співучасті», – сказав Девід Боренстейн.