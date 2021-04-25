Галицькі хроніки COVID-19: 25 квітня.

Станом на 09:00 25 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 275 387 хворих на сovid-19. За минулу добу – 579 нових випадків: 65 – на Івано-Франківщині (проведено 755 ПЛР-тестів), 294 – на Львівщині (проведено 1134 ПЛР-тести) та 220 – на Тернопіллі (проведено 752 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 квітня (09:00): 64 884 випадки, 220 нових
Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район - 11 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 квітня (09:00): 127 137 випадків, 294 нових
Львів – 117 осіб
Бродівський район – 19 осіб
Буський район – 11 особа
Городоцький район – 8 осіб
Жидачівський район – 13 особи
Жовківський район – 24 особи
Кам'янко-Бузький район – 11 особа
Миколаївський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 18 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 24 особи
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 12 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 квітня (09:00): 83 366 випадків, 65 нових
Івано-Франківськ – 16 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Галицький район – 6 осіб
Городенківський район – 3 особи
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 3 особи
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.04.2021