Галицькі хроніки COVID-19: 25 квітня.

Станом на 09:00 25 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 275 387 хворих на сovid-19. За минулу добу – 579 нових випадків: 65 – на Івано-Франківщині (проведено 755 ПЛР-тестів), 294 – на Львівщині (проведено 1134 ПЛР-тести) та 220 – на Тернопіллі (проведено 752 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 квітня (09:00): 64 884 випадки, 220 нових

Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район - 11 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 квітня (09:00): 127 137 випадків, 294 нових

Львів – 117 осіб

Бродівський район – 19 осіб

Буський район – 11 особа

Городоцький район – 8 осіб

Жидачівський район – 13 особи

Жовківський район – 24 особи

Кам'янко-Бузький район – 11 особа

Миколаївський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 24 особи

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 12 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 квітня (09:00): 83 366 випадків, 65 нових

Івано-Франківськ – 16 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Галицький район – 6 осіб

Городенківський район – 3 особи

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.