МЗС України висловило підтримку Маї Санду на тлі протиборства з російськими силами у Молдові.

 

Офіційний Київ висловив свою підтримку президентці Молдови Маї Санду в її спробах утримати конституційний лад у державі та захистити верховенство права.

 

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

 

 

"Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", – написав міністр.

 

Напередодні президентка Молдови Мая Санду зажадала від прокуратури розслідувати спробу узурпації влади парламентом та закликала правоохоронні органи не допустити дестабілізації ситуації в країні.

 

Парламент Молдови на засіданні 23 квітня ухвалив постанову про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента". Документ підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і політична група Pentru Moldova, до якої входять лівоцентристські політики. Парламент Молдови також проголосував за скасування указу про призначення суддею Конституційного суду Домініки Маноле, яка обіймала посаду голови КС.

 

Конституційний суд Молдови підтримав Санду з ініціативою розпуску парламенту на тій підставі, що він не може сформувати уряд.

 

25.04.2021

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