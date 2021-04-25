На Львівщині мінімальна кількість захворювань на ковід за два місяці.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7930 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3688 людей.

 

Про це йдеться в звіті, опублікованому у неділю Міністерством охорони здоров'я України.

 

 

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях. Натомість на Львівщині, котра ще недавно була першою в статистиці, за добу виявили 294 захворювання (найнижчий показник за два місяці). 

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 231 летальний випадок. Загалом за весь час епідемії в Україні померло 42 323 людини.

 

25.04.2021

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