Джо Байден визнав геноцид вірмен 1915 року.

Ця заява не спричинить правових наслідків, але може зіпсувати відносини Вашінґтона з Анкарою.

Джо Байден назвав геноцидом вбивство понад півтора мільйона етнічних вірмен на території Османської імперії з 1915 до 1917 року. Про це повідомило радіо Voice of America. Американські президенти вже чотири десятиліття не вживали цього терміна щодо подій 106-річної давнини.

«Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і зобов'язуємося запобігти повторенню таких злочинів», – заявив глава Білого дому, виступаючи в суботу, 24 квітня, коли Вірменія та вірменська діаспора відзначають День пам'яті жертв геноциду.

Оголосивши про визнання трагічних подій, які сталися 106 років тому, геноцидом, президент Байден зізнався, що це рішення було ухвалене, в тому числі, завдяки багаторічним зусиллям вірменської діаспори в США. «Протягом багатьох десятиліть імміґранти з Вірменії збагачували Сполучені Штати безліччю способів, але вони ніколи не забували про трагедію, яка привела їхніх предків до наших берегів. Ми шануємо їхню історію. Ми бачимо цей біль. Ми підтверджуємо історичні події. Ми робимо це не для того, щоб звинувачувати, а для того, щоб те, що сталося, ніколи не повторилося», – сказав глава Білого дому

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в листі Байдену заявив, що «вірмени в усьому світі з великим ентузіазмом привітали визнання геноциду». За словами Пашиняна, для Вірменії це питання безпеки, особливо після подій, які відбулися в реґіоні минулого року.

«Сьогодні влада США недвозначно підтвердила свою прихильність захисту прав людини і гуманітарних цінностей. Послання президента США – вагомий внесок в глобальне визнання геноциду вірмен і запобігання геноцидів», – наголошено в заяві МЗС Вірменії.

Тим часом Туреччина висловила своє обурення заявою американського президента. «Нам нема чого вчитися в кого-небудь, коли мова йде про наше власне минуле. Політичний опортунізм – найбільша зрада миру й справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, базовану винятково на популізмі», – заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Міністерство закордонних справ Туреччини виступило з офіційною заявою, де, зокрема, зазначено: «Ця заява не має під собою наукової та правової основи і не підтверджена жодними доказами. Вона відкриває глибоку рану, яка підриває нашу взаємну довіру й дружбу. Ми закликаємо президента США виправити цю серйозну помилку».

Першим президент США, котрий згадав за трагедію 1915 року, був Рональд Рейґан. 1981 року в своїй прокламації, присвяченій пам'яті жертв Голокосту, він вперше назвав ці події «геноцидом вірмен». Але після цього всі без винятку президенти США намагалися не згадувати цього слова. Головною причиною, як пізніше визнав один з радників президента Обами Бен Родс, стали міркування великої геополітики.