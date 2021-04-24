Галицькі хроніки COVID-19: 24 квітня.

Станом на 09:00 24 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 274 808 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1317 нових випадків: 123 – на Івано-Франківщині (проведено 908 ПЛР-тестів), 926 – на Львівщині (проведено 1660 ПЛР-тестів) та 268 – на Тернопіллі (проведено 1264 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: десятеро людей померло на Тернопільщині, 19 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 квітня (09:00): 64 664 випадки, 268 нових
Тернопіль – 112 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 21 особа
Заліщицький район – 14 осіб
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 24 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 квітня (09:00): 126 843 випадки, 747 нових
Львів – 302 особи
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 42 особи
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 23 особи
Кам’янко-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 43 особи
Мостиський район – 4 особи
Пустомитівський район – 38 осіб
Радехівський район – 14 осіб
Самбірський район – 14 осіб
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 66 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 32 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 101 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 квітня (09:00): 83 301 випадок, 123 нових
Івано-Франківськ – 42 особи
Тисменицький район – 11 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 5 осіб
Калуський район – 14 осіб
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район – 6 осіб
Галицький район – 6 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 5 осіб
Городенківський район – 4 особи
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.24.04.2021