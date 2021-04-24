Галицькі хроніки COVID-19: 24 квітня.

 

Станом на 09:00 24 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 274 808 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1317 нових випадків: 123 – на Івано-Франківщині (проведено 908 ПЛР-тестів), 926 – на Львівщині (проведено 1660 ПЛР-тестів) та 268 – на Тернопіллі (проведено 1264 ПЛР-тести).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: десятеро людей померло на Тернопільщині, 19 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 квітня (09:00): 64 664 випадки, 268 нових

 

Тернопіль – 112 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 21 особа

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 24 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 квітня (09:00): 126 843 випадки, 747 нових

 

Львів – 302 особи

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 42 особи

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 23 особи

Кам’янко-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 43 особи

Мостиський район – 4 особи

Пустомитівський район – 38 осіб

Радехівський район – 14 осіб

Самбірський район – 14 осіб

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 66 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 32 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 101 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 квітня (09:00): 83 301 випадок, 123 нових

 

Івано-Франківськ – 42 особи

Тисменицький район – 11 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 5 осіб

Калуський район – 14 осіб

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район – 6 осіб

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Городенківський район – 4 особи

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 8 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

24.04.2021

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