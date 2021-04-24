Адміністрація YouTube заблокувала перегляд каналів Медведчука.

 

Адміністрація YouTube заблокувала перегляд в Україні каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

 

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

 

 

При спробі відкрити сторінки каналів з'являється напис: "Цей канал недоступний для перегляду в вашій країні".

 

Останнім часом YouTube-канали "112 Україна", NewsOne та ZIK транслювали ефір "Першого незалежного". Цей канал створила у лютому 2021 року командою співробітників холдингу Тараса Козака. Він спочатку мовив на супутнику, аде вже за годину мовлення припинилось і залишилась лише YouTube-трансляція. Наразі "Перший незалежний" продовжує мовити на YouTube. "112 Україна", NewsOne та ZIK доступні для перегляду при використанні VPN.

 

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна двічі безрезультатно зверталась до YouTube із проханням заблокувати сторінки "каналів Медведчука". 24 квітня він впрокоментував у Telegram блокування YouTube-каналів: "Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".

 

2 лютого 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "ОПЗЖ" і соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Санкції, введені строком на п’ять років, передбачають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, власником яких є Козак.

 

Підставою для запровадження санкцій проти Тараса Козака та каналів стало розслідування спецслужб України, яким встановили, що схеми з поставками вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей сприяють фінансуванню тероризму. 

 

19 лютого РНБО України запровадила санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та низки громадян України та РФ. Санкції введені за статтею "фінансування тероризму".

 

24.04.2021

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