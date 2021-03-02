Банки відвернулися від Медведчука через санкції – лідер "ОПЗЖ" перейшов на готівку.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук стверджує, що санкції від Ради національної безпеки та оборони не заважають йому. Їжу він купує за готівку.

Про це Медведчук сказав у інтерв'ю BBC.

"Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності – вони всі задекларовані, – я продати не можу. Це я розумію. Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків", – сказав Медведчук.

"Я веду відкритий спосіб життя, і, звичайно, продукти та все інше купується за готівку. Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності", – додав лідер "ОПЗЖ".

Медведчук хизується, що він має достатньо грошей, і в новій декларації він зазначить "дуже великі доходи" за минулий рік.

У декларації Віктора Медведчука вказано, що йому та Оксані Марченко належать п'ять будинків, 17 земельних ділянок. У його декларації вказані десятки наручних годинників, ювелірні цінності, раритетні стародруки, картини та 20 автомобілів.

Родина є кінцевим бенефіціаром 97 компаній зі штаб-квартирами в Україні, Росії, Болгарії, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. За 2019 рік Медведчук та Марченко задекларували понад 300 млн гривень доходу та великі суми на рахунках у банках України та Білорусі. Готівкою Віктор Медведчук задекларував 210 тис. доларів, а Оксана Марченко – 1,8 млн євро.