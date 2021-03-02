Банки відвернулися від Медведчука через санкції – лідер "ОПЗЖ" перейшов на готівку.

 

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук стверджує, що санкції від Ради національної безпеки та оборони не заважають йому. Їжу він купує за готівку.

 

Про це Медведчук сказав у інтерв'ю BBC.

 

 

"Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності – вони всі задекларовані, – я продати не можу. Це я розумію. Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків", – сказав Медведчук.

 

"Я веду відкритий спосіб життя, і, звичайно, продукти та все інше купується за готівку. Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності", – додав лідер "ОПЗЖ".

 

Медведчук хизується, що він має достатньо грошей, і в новій декларації він зазначить "дуже великі доходи" за минулий рік.

 

У декларації Віктора Медведчука вказано, що йому та Оксані Марченко належать п'ять будинків, 17 земельних ділянок. У його декларації вказані десятки наручних годинників, ювелірні цінності, раритетні стародруки, картини та 20 автомобілів.

 

Родина є кінцевим бенефіціаром 97 компаній зі штаб-квартирами в Україні, Росії, Болгарії, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. За 2019 рік Медведчук та Марченко задекларували понад 300 млн гривень доходу та великі суми на рахунках у банках України та Білорусі. Готівкою Віктор Медведчук задекларував 210 тис. доларів, а Оксана Марченко – 1,8 млн євро.

 

02.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21 | | Наука
Пісня з околиці
Богдан Пастух
Це дуже настроєва поезія, яка кружляє в емоційному шалі людини, що оглядає довкола себе світ, що прагне його зрозуміти через мову, поставити його в своїй мові для себе. 
01.03.21 | | Штука
Архіпелаґ Югославія – тридцять років
Драґо Янчар
Янчар знову повертається до своїх «спогадів» про Югославію з 1991 року, котрі тоді ще не були спогадами
27.02.21 | | Дискурси
За сміх над «Іскандерами»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Вірменія опинилася на межі чи то путчу, чи то громадянської війни через критику прем’єром російських «Іскандерів». 
26.02.21 | | У світі
Постоксамитова доба
Юрій Андрухович
На Банковій мають завжди почуватися дискомфортно. Допоки в нас нема правової держави, їхній дискомфорт – чи не єдина запорука, що нам не доведеться штовхати свої автозаки
26.02.21 | | Дискурси
Стежками Роберта Вальзера
Галина Петросаняк
Кантон Аппенцель Ауссерроден у північно-східній частині Швейцарії. Саме тут, у столичному містечку Герізау пролягає перший літературний маршрут Швейцарії. Він виник завдяки Роберту Вальзерові, чия дорога на літературний олімп виявилася тернистою.
26.02.21 | | Штука
Іван Франко та Агатангел Кримський: Дві галактики
Соломія Вівчар
Про взаємини геніїв у рік їхніх ювілеїв: цього року відзначаємо низку 150-ту річниця народження А. Кримського і 165-ту – Івана Франка
26.02.21 | | Минуле
Лесин Бог
Кир Святослав та Оксана Забужко
Давайте просто говорити про шлях до Бога, індивідуальний пошук Бога. Зрештою, тим індивідуальніший і тим складніший, що зі складнішою душею маємо до діла. 
26.02.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.