Росія планує до кінця року видати мільйон паспортів РФ мешканцям ОРДЛО.

 

Кількість мешканців Тимчасово окупованих територій окремих районах Донецької та Луганської областей України, які отримали в спрощеному порядку "спрощене" громадянство РФ, до кінця поточного року може збільшитися майже вдвічі – до одного мільйона осіб, повідомив заступник голови комітету Госдуми "у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками" Віктор Водолацький.

 

 

«На сьогоднішній день громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тисяч осіб, – передає слова Водолацького ТАСС. - За прогнозами, які сьогодні існують, і за тими заявами, які сьогодні є, до кінця поточного року до одного мільйона жителів Донбасу стануть громадянами РФ».

 

Нагадаємо, що Владімір Путін 24 квітня 2019 року підписав указ "про визначення в гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ в спрощеному порядку". Документ спрощує процес отримання російських паспортів мешканцями "ДНР-ЛНР". Перші такі сурогатні паспорти були видані 14 липня. Видача документів проводиться в Ростовській області.

 

Загалом, точного числа українських громадян, що залишилися на окупованих територіях, немає; зрештою, немає і приблизної їх кількості. Органи статистики цих семи сепарованих окремих районів показують у звітності, що на 1 березня ц.р. на цих територіях замешкало 3 666 214 осіб, але ця цифра отримана шляхом додавання/віднімання до даних перепису 2001 року числа офіційно зареєстрованих народжень/смертей та міграцій. Можна мати сумніви в докладності даних природнього приросту, але основна фальш даних згаданих органів статистики полягає в необлікованій міграції: втікачі, наприклад, на підконтрольні Україні території не знімалися з реєстрації в місцевих органах влади. На 1 січня 2014 року на територіях ОРДЛО, нині окупованих, проживало 3 894 тис. осіб.  Мінсоцполітики України говорить про 1 572 тис. переселенців звідти, Міністерство закордонних справ РФ розповідає про мільйон біженців до Росію: в ОРДЛО мало би лишатися 1 322 тис. осіб. Міністерство окупованих територій оцінювало число переселенців у 800 тис.: в ОРДЛО мало би лишатися 2 млн мешканців. Отже, число мешканців в ОРДЛО можна оцінювати в 1,5–3,7 млн, з них паспорти РФ отримало, якщо вірити російській владі, 538 тисяч.

24.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21 | | Штука
Нові свідчення в дослідженні алфавіту
Букви, яким 3450 років, були частиною найдавнішого в Леванті алфавітного письма.
22.04.21 | | Наука
На то курка гребе, аби шось вігребла
Тарас Прохасько
Так виблискує непроговорене, замикаючи в якийсь момент електричне коло в узір пронизливої гірлянди: гуцули курей  бридилися...
22.04.21 | | Дискурси
Диво: чи варто на нього покладатися?
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Серед семи номінантів на головний «Оскар», «найкращий фільм року», фільм «Батько» стоїть на особливому місці. Це кращий фільм із семи. І саме тому він не отримає «Оскар».
22.04.21 | | Штука
Юрій Шевельов (фраґменти спогадів)
Марта Скорупська
З Нью Йорку надійшла дуже сумна звістка про те, що відійшла у кращі світи Марта Скорупська, українка-інтелектуалка небуденної сили...
22.04.21 | | Минуле
Повір’я – так, розуміння – ні
Кармен Посадас
Нині, коли кожен вільний шукати знання де, коли і з ким хоче, багато хто добровільно дозволяє невігластву пошити себе в дурні.
21.04.21 | | Дискурси
Коли Путіну щось стрельне в голову
Курт Волкер
Запобігання або стримування потребує поєднання двох речей – спроможності і волі. Захід не демонструє ані здатності, ані бажання зупинити Путіна. Україна має волю – але не має спроможності. 
21.04.21 | | Україна
Нові філії  Музею  Крушельницької
Надія Труш
Музичний центр імені Людвіка Геллера, колишнього директора театру графа Скарбка й Міського театру та засновника філармонії, розміститься у пам’ятці архітектури – віллі «Сонячній» і стане ще однією філією Музею Соломії Крушельницької.
21.04.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.