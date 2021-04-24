Росія планує до кінця року видати мільйон паспортів РФ мешканцям ОРДЛО.

Кількість мешканців Тимчасово окупованих територій окремих районах Донецької та Луганської областей України, які отримали в спрощеному порядку "спрощене" громадянство РФ, до кінця поточного року може збільшитися майже вдвічі – до одного мільйона осіб, повідомив заступник голови комітету Госдуми "у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками" Віктор Водолацький.

«На сьогоднішній день громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тисяч осіб, – передає слова Водолацького ТАСС. - За прогнозами, які сьогодні існують, і за тими заявами, які сьогодні є, до кінця поточного року до одного мільйона жителів Донбасу стануть громадянами РФ».

Нагадаємо, що Владімір Путін 24 квітня 2019 року підписав указ "про визначення в гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ в спрощеному порядку". Документ спрощує процес отримання російських паспортів мешканцями "ДНР-ЛНР". Перші такі сурогатні паспорти були видані 14 липня. Видача документів проводиться в Ростовській області.

Загалом, точного числа українських громадян, що залишилися на окупованих територіях, немає; зрештою, немає і приблизної їх кількості. Органи статистики цих семи сепарованих окремих районів показують у звітності, що на 1 березня ц.р. на цих територіях замешкало 3 666 214 осіб, але ця цифра отримана шляхом додавання/віднімання до даних перепису 2001 року числа офіційно зареєстрованих народжень/смертей та міграцій. Можна мати сумніви в докладності даних природнього приросту, але основна фальш даних згаданих органів статистики полягає в необлікованій міграції: втікачі, наприклад, на підконтрольні Україні території не знімалися з реєстрації в місцевих органах влади. На 1 січня 2014 року на територіях ОРДЛО, нині окупованих, проживало 3 894 тис. осіб. Мінсоцполітики України говорить про 1 572 тис. переселенців звідти, Міністерство закордонних справ РФ розповідає про мільйон біженців до Росію: в ОРДЛО мало би лишатися 1 322 тис. осіб. Міністерство окупованих територій оцінювало число переселенців у 800 тис.: в ОРДЛО мало би лишатися 2 млн мешканців. Отже, число мешканців в ОРДЛО можна оцінювати в 1,5–3,7 млн, з них паспорти РФ отримало, якщо вірити російській владі, 538 тисяч.