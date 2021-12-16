Російський суд визнав, що в ОРДЛО перебуває щонайменше 26 тисяч військових з Росії.

 

Суддя Кіровського районного суду в Ростові-на-Дону Леонард Шолохов у вироку, ухваленому у справі про корупцію в органах санітарно-епідеміологічного нагляду російського Південного військового округу, розкрив інформацію про постачання продовольства армії Російської Федерації, розміщеній в непідконтрольних Україні окремих районах Донецької та Луганської областей. Як сказано у вироку суду від 10 листопада ц.р., розміщеним на позиціях сепаратистів російським військовим раз на два тижні відправляли з Ростовської області 1,3 тисячі тонн продовольства. Редакція "Радіо Свобода" оцінила, що цього вистачило б для забезпечення приблизно 26 тисяч осіб; це мінімальна оцінка кількості російських військових, оскільки з вироку не випливає, що постачанням займалася тільки одна компанія.

 

 

Вирок Кіровського районного суду в Ростові опубліковано на сайті суду місяць тому, 13 листопада. Заступник регіонального керуючого з військового харчування місцевої компанії був визнаний винним за статтею про посередництво у хабарі. Він був засуджений до п'яти з половиною років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від свого начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.

 

Як сказано у вироку (суддя, до речі, колишній слідчий Слідчого комітету Росії), в робочі обов'язки обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для поставок російським військовослужбовцям на сході України. Підполковник з Південного військового округу, як наполягав захист, зажадав від начальника обвинуваченого 90 тисяч рублів на місяць, щоб не створювати проблем. В іншому випадку офіцер, як сказано у вироку, «обіцяв зривати поставки в інтересах військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР і ЛНР». У тексті вироку повідомляється, що поставки проходили як мінімум в 2018 і 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправки колони санітарним контролем було зіпсовано харчів на суму близько 30 мільйонів рублів.

 

Обвинувачений розповідав, що одна поїздка вантажівки до сепаратистів обходилася постачальникам в 65-80 тисяч рублів. Висока ціна пов'язана з ризиком для життя водіїв. На кордоні вони здавали документи, знімали з машин номери і пересувалися по українській території «під охороною приймаючої сторони». Перед відправкою їх перевіряв росіянин у званні майора.

 

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков нині прокоментував оприлюднену службою «Радіо Свобода» інформацію про вирок суду, в якому прямо йдеться про присутність російських військових на території України, заявивши, що «російські війська не перебували і не перебувають в Донбасі, твердження про зворотне є помилкою, мабуть, мова йде про помилку тих, хто писав цей текст. Бо це неможливо, ніяких Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає. Збройні Сили РФ є на території РФ». Пєсков при цьому підтвердив, що Росія постачала і продовжує постачати гуманітарну допомогу в «ДНР» і «ЛНР».

 


Федеральний суддя Кіровського районного суду м. Ростов-на-Дону Шолохов Леонард Володимирович (призначений В.Путіним 9.08.2018 року, присягу склав 17.08.2018 року, до цього працював керівником слідчого відділу стосовно Таганрогу СУ СК Росії).

16.12.2021

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