Дніпровщина другу добу поспіль лідирує за кількістю випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3508 осіб.

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Дніпропетровській області (1268), в Києві (1027), а також у Харківській (964) області.

 

Минулої доби зареєстрували 392 летальних випадків. Загалом за час епідемії в Україні померло 42 092 людей.

 

Нагадаємо, минулої доби офіційна статистика показала, що в Україні виявили вже два мільйони захворювань. Актуальні дані за цю добу – 2 017 341 захворювання.

 

24.04.2021

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