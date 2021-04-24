Дніпровщина другу добу поспіль лідирує за кількістю випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3508 осіб.
Про це йдеться у даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість захворювань виявили у Дніпропетровській області (1268), в Києві (1027), а також у Харківській (964) області.
Минулої доби зареєстрували 392 летальних випадків. Загалом за час епідемії в Україні померло 42 092 людей.
Нагадаємо, минулої доби офіційна статистика показала, що в Україні виявили вже два мільйони захворювань. Актуальні дані за цю добу – 2 017 341 захворювання.
24.04.2021