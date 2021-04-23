Галицькі хроніки COVID-19: 23 квітня.

Станом на 09:00 23 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 273 670 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1445 нових випадків: 147 – на Івано-Франківщині (проведено 812 ПЛР-тестів), 926 – на Львівщині (проведено 2317 ПЛР-тестів) та 372 – на Тернопіллі (проведено 1073 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, 19 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 квітня (09:00): 64 396 випадків, 372 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 371 особа)

Тернопіль – 138 осіб

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 17 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 23 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 24 особи

Лановецький район – 18 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 19 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 14 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 квітня (09:00): 126 096 випадків, 926 нових

Львів – 437 осіб

Бродівський район – 19 осіб

Городоцький район – 33 особи

Дрогобицький район – 63 особи

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 17 осіб

Золочівський район – 24 особи

Миколаївський район – 35 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 17 осіб

Пустомитівський район – 39 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 35 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 53 особи

Старосамбірський район – 9 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Яворівський район – 87 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 квітня (09:00): 83 178 випадків, 147 нових

Івано-Франківськ – 30 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Галицький район – 12 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Долинський район – 25 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Калуський район – 12 осіб

Коломийський район – 7 осіб

Косівський район – 9 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 3 особи

Тлумацький район – 3 особи

Рогатинський район – 10 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.