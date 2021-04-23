Галицькі хроніки COVID-19: 23 квітня.

Станом на 09:00 23 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 273 670 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1445 нових випадків: 147 – на Івано-Франківщині (проведено 812 ПЛР-тестів), 926 – на Львівщині (проведено 2317 ПЛР-тестів) та 372 – на Тернопіллі (проведено 1073 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, 19 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 квітня (09:00): 64 396 випадків, 372 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 371 особа)
Тернопіль – 138 осіб
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 17 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 23 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 24 особи
Лановецький район – 18 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 19 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 14 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 квітня (09:00): 126 096 випадків, 926 нових
Львів – 437 осіб
Бродівський район – 19 осіб
Городоцький район – 33 особи
Дрогобицький район – 63 особи
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 17 осіб
Золочівський район – 24 особи
Миколаївський район – 35 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 17 осіб
Пустомитівський район – 39 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 35 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 53 особи
Старосамбірський район – 9 осіб
Стрийський район – 26 осіб
Яворівський район – 87 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 квітня (09:00): 83 178 випадків, 147 нових
Івано-Франківськ – 30 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Галицький район – 12 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Долинський район – 25 осіб
Надвірнянський район – 17 осіб
Калуський район – 12 осіб
Коломийський район – 7 осіб
Косівський район – 9 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 3 особи
Тлумацький район – 3 особи
Рогатинський район – 10 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.04.2021