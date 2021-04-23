На Теребовлянщині перед Великоднем дезінфікують храми.

У храмах на території Теребовлянської ОТГ працівники ДСНС проводять дезінфекцію, щоб мінімізувати можливість поширення коронавірусу під час Великодніх свят.

Фото https://ternopoliany.te.ua

«Сьогодні працівниками Теребовлянської ДСНС було проведено дезінфекцію храму Св. Івана Хрестителя сіл Зеленче та Підгора», - повідомив староста Володимир Кобильняк.

Він також зазначив, що такі заходи проводяться по всіх церквах Теребовлянської громади з метою убезпечення парафіян від можливості підхоплення інфекції.

Рішення закупити деззасоби для оброблення храмів напередодні та після святкування Вербної неділі й Великодня приняла міська комісія ТЕБ і НС 16 квітня, коли на Теребовлянщині спостерігався стрімки ріст захворюваності на Covid-19.

Попри те, що Тернопільщина перебуває у «помаранчеві» зоні карантину, упродовж місяця Теребовлянська ОТГ жила в умовах додаткових обмежень: були закриті торгові та розважальні заклади, заборонене проведення масових заходів, школярів перевели на дистанційне навчання.

Фото https://terebotg.in.ua

Сьогодні, 23 квітня, міська комісія ТЕБ і НС у Теребовлі ухвалила рішення про відміну цих додаткових обмежень з понеділка, 26 квітня, з огляду на спад динаміки захворюваності та смертності від Covid-19.

Рада церков Тернопільщини оприлюднила рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня. Святкові богослужіння проходитимуть у режимі онлайн, парафіянам, що хочуть прити до храмів, рекомендують більше перебувати на вулиці. Освячення лози та великодніх страв в області відбуватиметься біля церков або у парках з дотриманням соціальної дистанції. А шанування святинь на Плащаниці відбуватиметься з дотриманням карантинних норм, та без доторків і цілування.

Фото https://galinfo.com.ua

«Загальна позиція церков не змінилася. Свята мають пройти безпечно для всіх, тому потрібно дотримуватися загальних заходів безпеки, які діють по всій території України. Зокрема, дотримання соціальної дистанції, маскового режиму. Закликаємо також, щоб віряни максимально під час богослужінь знаходилися на вулиці біля церкви. Люди вже звикли до таких правил, розуміють. Я думаю, що ці свята пройдуть досить спокійно, без жодних ексцесів, пов’язаних із якимось можливим сплеском підвищення захворюваності», – зазначив керуючий Тернопільською єпархією Православної церкви України, Архієпископ Нестор.

Зі свого боку керуючий Бучацькою єпархією Української Греко-Католицької церкви, єпископ Дмитро Григорак.зазначив, що вірні мають не забувати про захисні маски та дотримання соціальної дистанції: «Маски і дистанція… Також зараз проходить пасхальна сповідь. У себе в єпархії ми заборонили робити толоку, не запроваджували на кілька днів, а сповідаємо впродовж всього Великого Посту. Мусить бути також при сповіді дистанція, маски. Таїнство сповіді може проводиться навіть надворі. Будуть вжиті й всі заходи, аби причастя було також безпечним для людей. Слід розуміти, що пандемія існує. Наша безпека – у наших руках».

Нагадаємо, схожі рекомендації для вірян на період Великодніх свят надала Рада Церков Львова.