У Львові і Франківську рекомендують відвідувати Великодні літургії онлайн.

Рада Церков міста Львова надала рекомендації священнослужителям та мирянам усіх конфесій щодо святкування Вербної неділі та Великодня. Вірян просять перебувати молитовно вдома, в режимі онлайн, також буде можливість самостійно освятити страви чи вербне галуззя онлайн після прочитання відповідних молитов, повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.





Фото https://city-adm.lviv.ua

«Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність», – заявив міський Андрій Садовий у зверненні у понеділок, 19 квітня.

Найважливішою рекомендацією духовенства є залишатися вдома і молитовно долучатися до святкування Вербної неділі та Великодня онлайн. Якщо все таки люди вирішать піти до церкви, то рекомендовано перебувати більше на вулиці. У храмі відстань між людьми має бути не менше 1,5 метра, необхідно перебувати у захистній масці, проводити дезінфекцію рук. Представники храмів мають контролювати кількість людей біля самого входу у храм, повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради.

«Щодо пошанування церковних атрибутів – а ми маємо в ці дні і підхід до Плащаниці, то теж прохання до людей щоби вони підходили, дотримуючись дистанції та всіх карантинних норм. Пошанування буде здійснюватися земним поклоном без цілування святих ікон. – повідомив Євген Бойко – Освячення верби чи пасхальних наборів здійснюватиметься винятково на вулиці з дотриманням дистанції. Також є рекомендація тим парафіям, які є поряд з парками чи скверами, освячувати вербу чи страви там, оскільки рекомендація медиків є такою, що на свіжому повітрі складніше заразитися. Щодо всіх інших богословських і канонічних питань, настоятелі церков будуть самі інформувати своїх парафіян про те, як потрібно дотримуватися».

Фото https://city-adm.lviv.ua

В Івано-Франківську також вірянам рекомендують перебувати вдома під час великодніх святкувань, долучаючись до богослужінь та освячено онлайн. Зокрема митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин повідомив, що духовенство у Франківську готується і до присутності вірян у храмах, і до онлайн-трансляцій.

«Пандемія ковіду в перших днях була дуже страшною, ми усі були розгублені, не знали як боротися з цим. Минулого року умови святкування Великодня були дуже жорсткі, але нам все вдалося. Маємо добрий історичний приклад, який нам подало свого часу радіо «Ватикан», яке ще в часи атеїзму на наших землях транслювало богослужіння. Молитва онлайн сьогодні є також дуже потрібна, щоб багато вірних могли спільно долучитися до неї», – зазначив владика Володимир на пресконференції 15 квітня.

«Будемо намагатися освячувати паски в суботу, щоб запобігти скупченню людей і обмежувати їх кількість. Також робити це на відкритому повітрі, а не у приміщеннях церков. Просимо вірян особливо дотримуватися усіх приписів санітарних норм», – додав він.

У Тернополі влада наразі не оголошувала подбіних рекомендацій. 9 квітня, у місті ввели карантинні послаблення – вірянам дозволили відвідувати богослужіння у захисних масках з дотриманням соціальної дистанції. Настоятелям храмів рекомендували використовувати одноразовий посуд або дезінфікувати літургійний посуд.