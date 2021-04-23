У музеї «Тюрма на Лонцького» у Львові сталася масштабна пожежа.

У Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», що розташований на розі вулиць Степана Бандери і Коперника у Львові, у четвер, 22 квітня, сталася пожежа, яка привела приміщення у непридатний стан. Згоріло перекриття будинку, приміщення підтоплені. Музею необхідна допомога для невідкладного ремонту та реставрації, повідомив народний депутат Володимир В’ятрович.

Фото https://lv.dsns.gov.ua

Спершу пожежа виникла у приміщенні котельні управління СБУ за адресою вул. Ст. Бандери, 1, яка прилягає до будівлі музею «Тюрма на Лонцького».

Фото https://lv.dsns.gov.ua

«Займання сталося у котельні СБУ, яка є прилеглою до будівлі музею. Ймовірно, це трапилося через коротке замикання в електромережі. Пожежників викликав охоронець музею, коли помітив густий дим в коридорах о 15.38», повідомив директор установи Руслан Забілий.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

За його словами, вогонь почав швидко перекидатися на територію музею. Зокрема, зайнялися балки на горищі, обвуглилися вікна першого поверху, вигоріла частина даху, потріскали шиби у вікнах.

Над ліквідацією пожежі, за інформацією ДСНС Львівщини, півтори години працювало чотири десятки пожежників та було задіяно 9 одиниць техніки.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Внаслідок пожежі музей зазнав значних руйнувань та збитків. Окрім згорілого даху, вибитих вікон та дверей, знищена електропроводка, опалення. Проте найбільший ризик для збереження споруди музеєфікованої тюрми, колишньої в’язниці КГБ та Гестапо, та цінних фондів музею створює підтоплення, якого зазнали приміщення внаслідок гасіння.

Причини виникнення займання у котельні, що призвело до пожежі, встановлюють правоохоронці управління СБУ. Сьогодні створена комісія, до складу якої увійшли співробітники музею, фахівці з Львівської міськради та представники Галицької райадміністрації, щоб оцінити збитки.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Тим часом партнер і співзасновник музею Центр досліджень визволнього руху оголосив благодійний збір коштів для невідкладної реставрації будівлі і порятунку його фондів.

«Оцінити повний масштаб втрат вдасться з часом, оскільки наразі перекриття наповнені водою і це загрожує зберіганню фондів та руйнуванням експозиції. – повідомив Володимир В’ятрович – Найцінніше майно — архів ОУН та УПА, а також спеціалізована бібліотека Центру досліджень визвольного руху, що зберігаються у музеї, під загрозою затоплення. Як і вцілілі наразі і фондосховища та лабораторія музею. Та вже зараз є очевидним, що музей потребує коштів для відновлення, найперше – перекриття даху, що зараз відкритий для дощів та негоди, встановлення дверей та вікон, осушування приміщень».

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Бажаючих допомогти у порятунку музею «Тюрма на Лонцького» просять переказувати кошти на картку ПриватБанку 5168752000922339 Олегові Слабоспицькому. Інші рахунки будуть оприлюднені згодом.

Зазначимо, Музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» розташований у будівлі колишньої тюрми на перехресті вулиць Степана Бандери та Коперника у Львові. У ХХ століття будівля використовувалася як політична в'язниця польською, радянською та нацистською владами. Музей було відкрито 28 червня 2009 року, а 14 жовтня 2009 року він отримав статус національного. Він – один із трьох музей-тюрем у Східній Європі, що розповідають про найстрахітливіші епізоди ХХ століття, спричинені тоталіттаризмами (два інших – це музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні).