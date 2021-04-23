Путін відмовився говорити з Зеленським про Донбас – пропонує розмову про мову і церкву.

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Його умова – розмова має стосуватися мовного й церковного питання в Україні, а про становище на Донбасі Зеленському належить говорити із представниками сепаратистських рухів.

Про це Путін сказав під час російсько-білоруських переговорів, коментуючи запрошення Володимира Зеленського зустрітися президентам на українському Донбасі.

"Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – цитує "Інтерфакс-Україна".

"Дуже багато було кроків, спрямованих на руйнування наших відносин, про що ми, безумовно, можемо лише шкодувати. Якщо президент Зеленський хоче розпочати відновлення цих відносин, ми це лише вітатимемо", – додав президент Росії.

При тім Путін сказав, що тема примирення на Донбасі – то не для Росії.

"Якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, то тоді насамперед керівництво України має зустрічатися з керівниками республік "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія", – відпекується Путін.

Президент РФ вважає, що керівництво України зробило дуже багато кроків, котрі руйнують російсько-українські відносини. "Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах безпосередньо. Це стосується ставлення до Російської православної церкви, спроб її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України та російських громадян, що проживають в Україні", – гадає він.

20 квітня у телезверненні Володимир Зеленський закликав Росію припинити ескалацію і запросив президента РФ зустрітися на Донбасі. "Пане Путін! Я готовий піти ще далі й зарпопонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", – заявив Зеленський.