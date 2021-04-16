ЦВК прийняла уточнений протокол з підсумками голосування в окрузі №87 на Франківщині.

Центральна виборча комісія під час свого засідання 15 квітня прийняла для обробки протокол з позначкою «Уточнений» про підсумки голосування у виборчому окрузі №87 на проміжних виборах народного депутата України від ОВК, повідомила пресслужба ЦВК.

 

Фото www.oporaua.org

 

Відомості уточненого протоколу на засіданні комісії оголосив голова окружної виборчої комісії виборчого округу №87. Відповідно до уточненого протоколу, лідери виборчих перегонів Василь Вірастюк набрав 15 тисяч 536 голосів, а Олександр Шевченко – 15 тисяч 114 голосів.

 

Під час засідання виникла тривала дискусія між членами ЦВК та представниками ОВК щодо різного розуміння того, як мали бути реалізовані рішення судів щодо окремих виборчих дільниць, повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

 

«ЦВК ретельно опрацює усі отримані від ОВК матеріали, а також суди проаналізують, наскільки правильно чи неправильно були виконані окружною виборчою комісією попередні рішення судів, що набрали законної сили. Таким чином ми отримаємо остаточні рішення, які враховуватимемо при встановленні результатів голосування в цьому окрузі», – повідомив голова ЦВК Олег Діденко.

 

За його інформацією, до Івано-Франківського адміністративного суду вже подали два позови щодо правильності складання уточненого протоколу.

 

Врешті Олег Діденко оголосив перерву в розгляді першого питання порядку денного та наголосив, що остаточне рішення буде прийняте після завершення судових розглядів та опрацювання Центральною виборчою комісією протоколу про підсумки голосування в окрузі.

 

Фото www.oporaua.org

 

Нагадаємо, прийняття уточненого протоколу відбулося з різними підходами до підрахунку голосів виборців на семи «прооблемних» ДВК. Щодо однієї виборчої дільниці взяли до уваги саме дані ДВК. Щодо п’яти виборчих дільницях до уточненого протоколу ввійшли ті цифри, які були відображені у протоколі засідання ОВК раніше, без урахування бюлетенів для голосування, нестачу яких було виявлено. По дільниці №261027 у Яремче ОВК прийняла рішення не враховувати виборчі бюлетені, адже на контрольних листах у великих та переносній скриньках були відсутні печатки. Юристка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба у коментарі «Збручу» назвала це рішення ОВК юридично суперечливим.

 

Уточнений протокол підписали всі 18 членів ОВК №87, а п'ятеро з них додали окрему думку.

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