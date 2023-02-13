Християнські демократи впевнено перемогли на виборах у Берліні.

Проте доля берлінської урядової коаліції ще не вирішена.

Берлінський осередок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на чолі з Каєм Веґнером (Kai Wegner) здобув переконливу перемогу на повторних виборах до ландтаґу (земельного парламенту німецької столиці). Про це свідчать остаточні результати підрахунку голосів, оприлюднені у неділю, 12 лютого.

Таким чином ХДС набрав 28,2 відсотка (плюс 10,2 відсоткового пункту порівняно з результатами 2021 року). Хадеки таким чином забезпечили собі 52 місця в ландтаґу. На другому місці – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) із 18,4 відсотка (мінус три відсоткові пункти). У «Союзу-90/зелених» також 18,4% (мінус 0,5%). СДПН і «зелені» матимуть по 34 мандати.

Ліва партія здобула 12,2 відсотка (мінус 1,9 відсоткового пункту), а отже 22 місця в ландтагу. Правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» отримала 9,1% (плюс 1,1%) – 17 мандатів.

Вільна демократична партія набрала 4,6% (мінус 2,5%) і не змогла подолати п'ятивідсоткового бар'єра, необхідного для проходження до земельного парламенту.

Електоральна фреквенція становила 63,1 відсотка, що значно нижче, ніж у 2021 році.

Чинній бурґомістерці Берліна, соціал-демократці Францисці Ґіффай (Franziska Giffey) дивом вдалося утриматися на посаді. Вона лише на 105 голосів випередила кандидатку від «зелених» Беттіну Яраш (Bettina Jarasch), яка обіймає посаду міністерки транспорту в кабінеті Ґіффай,.

Тепер експерти обмірковують ймовірні урядові коаліції. У принципі, міжпартійна спілка у складі СДПН, «зелених» та Лівої партії на чолі з Ґіффай могла б зберегти більшість у земельному парламенті після повторних виборів. Однак на тлі рішучого відриву християнські демократи також претендують на формування берлінського кабінету та вже проводять зондуючі перемовини щодо створення майбутньої більшості.

Є багато варіантів – наприклад, коаліція «Кенія» (за чорно-червоно-зеленими кольорами кенійського прапора): хадеки, есдеки і «зелені». Може бути й двопартійний варіант: ХДС лише з СДПН або лише зі «зеленими». «Кенійський» варіант – це 120 коаліціянтів, два інші – по 86 учасників. Для більшості в 159-місному ландтазі достатньо мати у коаліції 80 депутатів.

Якщо ж таки залишиться чинна урядова коаліція (есдеки-«зелені»-ліві), то вона матиме 90 багнетів.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року конституційний суд анулював результати земельних та муніципальних виборів 26 вересня 2021 року. Судді вирішили, що грубі організаційні помилки на сотнях виборчих дільниць по всьому місту зробили голосування нечинним. За висновками суду, затримки та порушення вплинули на результати голосування щодо приблизно 60 відсотків місць у берлінському парламенті. Тож суд ухвалив провести перевибори, що є безпрецедентним випадком в історії ФРН.