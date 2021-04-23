Офіційно: Два мільйони українців захворіли на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії захворіло 2 004 630 осіб.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України. 

 

Динаміка захворювань (середнє за сім діб)

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1296) області, в Києві (1269), а також на Харківщині (1137), Львівщині (926) та Київщині (922).

 

За час епідемії найбільше недужих виявили в Києві (190,1 тис.), на Харківщині (130,3 тис.), на Одещині (129,8 тис.) і на Львівщині (126,1 тис.).

 

Найбільше активних носіїв хвороби – в Києві (66,7 тис.), на Одещині (34,8 тис.), на Львівщині (28,4 тис.) і на Харківщині (27,3 тис.).

 

Минулої доби шпиталізували 3728 пацієнтів.

 

За день зареєстрували 434 смерті. Загальна кількість померлих зросла до 41 700.

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

 

23.04.2021

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