Галицькі хроніки COVID-19: 22 квітня.

Станом на 09:00 22 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 272 225 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1345 нових випадків: 184 – на Івано-Франківщині (проведено 951 ПЛР-тестів), 804 – на Львівщині (проведено 2039 ПЛР-тестів) та 357 – на Тернопіллі (проведено 1355 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 45 летальних випадків: 12 людей померло на Тернопільщині, 27 – на Львівщині та шестеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 квітня (09:00): 64 024 випадки, 357 нових
Тернопіль – 125 осіб
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 23 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 27 осіб
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 17 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 квітня (09:00): 125 170 випадків, 804 нових
Львів – 288 осіб
Бродівський район – 18 осіб
Буський район – 27 осіб
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 69 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 44 особи
Золочівський район – 37 осіб
Миколаївський район – 26 осіб
Мостиський район – 14 особи
Перемишлянський район – 19 осіб
Пустомитівський район – 40 осіб
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 68 осіб
Старосамбірський район – 12 особи
Стрийський район – 34 особи
Турківський район – 9 осіб
Яворівський район – 52 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 квітня (09:00): 83 031 випадок, 184 нових
Івано-Франківськ – 42 особи
Богородчанський район – 8 осіб
Верховинський район – 3 особи
Галицький район – 7 осіб
Городенківський район – 23 особи
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 15 осіб
Косівський район – 8 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 15 осіб
Тисменицький район – 24 особи
Рогатинський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.04.2021