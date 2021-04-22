Галицькі хроніки COVID-19: 22 квітня.

 

Станом на 09:00 22 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 272 225 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1345 нових випадків: 184 – на Івано-Франківщині (проведено 951 ПЛР-тестів), 804 – на Львівщині (проведено 2039 ПЛР-тестів) та 357 – на Тернопіллі (проведено 1355 ПЛР-тестів).

 

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 45 летальних випадків: 12 людей померло на Тернопільщині, 27 – на Львівщині та шестеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,22%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:00): 64 024 випадки, 357 нових

 

Тернопіль – 125 осіб

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 23 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 27 осіб

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 17 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 квітня (09:00): 125 170 випадків, 804 нових

 

Львів – 288 осіб

Бродівський район – 18 осіб

Буський район – 27 осіб

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 69 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 44 особи

Золочівський район – 37 осіб

Миколаївський район – 26 осіб

Мостиський район – 14 особи

Перемишлянський район – 19 осіб

Пустомитівський район – 40 осіб

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 68 осіб

Старосамбірський район – 12 особи

Стрийський район – 34 особи

Турківський район – 9 осіб

Яворівський район – 52 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 квітня (09:00): 83 031 випадок, 184 нових

 

Івано-Франківськ – 42 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 3 особи

Галицький район – 7 осіб

Городенківський район – 23 особи

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 15 осіб

Косівський район – 8 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 15 осіб

Тисменицький район – 24 особи

Рогатинський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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