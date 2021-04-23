МЗС Росії передало Україні ноту через карикатуру Путіна на будівлі посольства.

Міністерство закордонних справ Росії направило ноту протесту через акцію під будівлею посольства РФ у Києві. 20 квітня активісти прийшли під посольство з плакатами проти російської агресії та Володимира Путіна.

Про направлення ноти Україні заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 22 квітня, пише tass.ru. У Росії вимагають провести ретельне розслідування антиросійської акції.

"Увечері 20 квітня українські екстремісти влаштували біля стін посольства Росії в Києві чергову русофобську витівку. Звісно, до МЗС України скерували ногту протесту від посольства Росії з вимогою до української сторони неухильно дотримуватися зобов'язань в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, а також провести ретельне розслідування інциденту та притягти до відповідальності учасників та організаторів цієї провокації", – заявила Захарова.

Вона поскаржилась, що активісти заблокували центральний вхід на територію диппредставництва, розгорнули плакати з образливими лозунгами та за допомогою лазерної установки проєктували на фасад будівлі написи щодо президента Росії.

Як пише Hromadske, на акції були плакати: "Диктатор-шизофренік з комплексами Наполеона", "Ініціатор війни з Україною", "Чемодан, вокзал, Росія", а також зображення Путіна в образі Гітлера та Кім Чен Ина. Окрім того, активісти проєктували на стіни будівлі зображення вогню та карикатуру на Путіна.

"Ми вважаємо, що такі екстремістські витівки неприпустимі, і закликаємо керівництво України перестати потурати їхнім організаторам", – сказала Захарова.