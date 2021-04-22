Зеленський зрадів із відходу російських військ.

 

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Росії відкликати свої війська до місць дислокації.

 

Про це він написав на своїй сторінці у twitter, коментуючи заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

 

 

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", – прокоментував Зеленський.

 

У четвер Росія розпочала військові навчання в окупованому Криму та біля східного кордону України. Невдовзі після початку тренувань міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про рішення завершити перевірку боєздатності військ.

 

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим я прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах", – сказав Шойгу.

 

22.04.2021

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