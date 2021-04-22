Марсохід Perseverance зумів видобути кисень з атмосфери Марсу.

Для цього був використаний спеціальний прилад під назвою MOXIE.


                                   MOXIE

 

Спеціальний пристрій, інстальований на облавку роботизованого марсохода Perseverance американської аерокосмічної аґенції NASA, успішно завершив експеримент з  видобуття кисню з атмосфери Марса. Як повідомило NASA на своєму офіційному сайті, це сталося 20 квітня, на 60-й день перебування марсохода на Марсі.

 

Кисень був вироблений приладом під назвою MOXIE (розшифровується як Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment «Експеримент з використання місцевих природних ресурсів»). Атмосфера Червоної планети на 96% складається з вуглекислого газу (CO₂), вміст кисню там не перевищує 0,13%. У той час як на Землі його концентрація становить 21%. Прилад MOXIE розбиває молекули CO₂ на атоми кисню і чадний газ, який виводиться назад в атмосферу Марса.

 

Виділення та зберігання кисню на поверхні Марса є одним з найважливіших завдань, які необхідно вирішити для успішного освоєння планети. Технологія MOXIE лише перший крок в напрямку, який в кінцевому рахунку може призвести до того, що люди зможуть видобувати і зберігати кисень прямо на Марсі.

 

«Це важливий перший крок у перетворенні вуглекислого газу на кисень на Марсі. У MOXIE є над чим працювати, але результати цієї демонстрації технології багатообіцяючі, оскільки ми наближаємося до нашої мети – одного чудового дня побачити людей на Марсі. Кисень – це не тільки те, чим ми дихаємо. Він використовується в ракетному паливі, і майбутні дослідники будуть залежати від виробництва палива на Марсі, щоб мати можливість повернутися додому», – заявив Джим Ройтер (Jim Reuter), помічник адміністратора Управління космічних технологій NASA.

22.04.2021

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