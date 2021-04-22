Фінал Кубка України з футболу цьогоріч проведуть у Тернополі.

Фінал Кубка України з футболу сезону 2020/21 відбудеться 13 травня на стадіоні ім. Романа Шухевича у Тернополі. Гратимуть київське «Динамо» та луганська «Зоря», повідомили у ФК «Динамо Київ».

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Напередодні, стали відомі команди-напівфіналісти Кубка України. У середу, 21 квітня, у Тернополі відбувся матч між командами «Агробізнес» та «Динамо», який завершився із рахунком 0:3.



«Другим фіналістом Кубка України сезону 2020/21 стала луганська «Зоря». Отже, володар Кубка України сезону 2020/21 визначиться у зустрічі «Динамо» та «Зорі», яка відбудеться у Тернополі на міському стадіоні 13 травня», - йдеться у повідомленні ФК «Динамо Київ».



Рішення про місце проведення фіналу Кубка України з футболу сезону 2020/21 було ухвалене Виконавчим комітетом Української асоціації футболу у червні 2020 року. Планувалося, що у Тернополі проводитимуть фінал Кубка України з футболу-2020, однак через карантинні обмеження матч перенесли до Львова, а Тернополю залишили право примати фінал у 2021 році.

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Як відомо, на початку березня 2021 року стався комунікаціний скандал через перейменування стадіону у Тернополі на честь Романа Шухевича. Через різні погляди на історію, польське місто Замостя розірвало партнерські відносини з Тернополем, вимагав вибачень посол Ізраїлю, іноземні дипломати скаржилися у ФІФА.



Проте в українському МЗС на це відреагували дипломатично. «Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним із пріоритетів державної політики України, і дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки», – такий коментар зробив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



Пізніше міськи голова Тернополя Сергій Надал, представник ВО «Свобода», яка ініціювала перейменування, пообіцяв провести міжнародну наукову конференцію у місті з метою розвінчання негативних міфів про історію УПА.

Нагадаємо, в умовах триваючої пандемії та карантинних обмежень спортивні змагання та заходи в Україні дозволені без залучення глядачів.