Замостя розриває співпрацю з Тернополем через перейменування стадіону на честь Шухевича.

 

Мер Замостя Анджей Внук заявив, що польське місто розриває партнерські відносини з Тернополем. Причиною називають перейменування стадіону на честь Романа Шухевича, яке відбулося 5 березня. Зокрема поляки відмовляються від реалізації проєкту щодо дослідження спільної історії за рахунок європейського ґранту.

 

«З великим сумом констатую факт, що депутати Тернопільської міськради назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича – керівника УПА, відповідального за вбивства польського населення в 1943-44 роках», – написав Внук.

 

У зв’язку із цим, міська влада Замостя вирішила призупинити фінансування проєкту «Спільна історія Тернополя і Замостя», на який збиралася виділити майже 69 тисяч євро.

 

«Я сподіваюся, наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива повинна враховувати почуття сімей жертв польського народу», – повідомив з цього приводу Анжей Внук.

 

Фото www.facebook.com/Andrzej-Wnuk

 

У мерії Тернополя наразі заяву Внука не коментували.

 

Зазначимо, рішення про присвоєння міському стадіону імені головного командувача Української повстанської армії Романа Шухевича Тернопільська міська рада прийняла 5 березня.

 

На це з осудом відреагував посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон: «Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я ... Романа Шухевича та вимагаємо його негайного скасування».

 

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що посол Ізраїлю в Україні, незадоволений присвоєнням імені Романа Шухевича тернопільському стадіону, став заручником «радянської історіографії».

 

«Свобода народам! Свобода людині!» – це ключове гасло боротьби українських повстанців. Українська Повстанська Армія та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених та пригноблених народів нацистським та комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли. Тому приєднувалися до УПА, допомагали та підтримували повстанців», – зазначив у дописі на своїй facebook-сторінці Сергій Надал.

 

Дипломатично на заяву Джоеля Ліона відреагували в українському МЗС.

 

«Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним із пріоритетів державної політики України, і дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки», – такий коментар зробив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

 

10.03.2021

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