Шойґу заявив про початок вицофування військ з-під кордону України.

 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу через кілька годин після початку навчань Збройних сил Росії, які проходять в Криму, заявив про рішення завершити перевірку боєздатності військ в Південному та Західному військових округах.

 

 

О 12:00 Міноборони РФ повідомило, що в Криму на полігоні «Опук» в рамках раптової перевірки боєготовності проходить основний етап навчань сил Південного військового округу і Повітряно-десантних військ; в навчаннях задіяні з'єднання Чорноморського флоту і Каспійської флотилії ВМФ Росії – разом 10 тисяч військових, 1,2 тисяч одиниць озброєння і військової техніки, а також понад 40 бойових кораблів. 

 

А в 14:14 того ж 22 квітня ТАСС повідомило, що Шойгу завершив навчання: «Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах». Про це Шойгу сказав у четвер у Криму на нараді. На окупованій територій російський міністр обговорював підсумки дій військ під час перевірок.

 

Міністр поставив завдання "спланувати та розпочати з 23 квітня повернення військ до пунктів постійної дислокації, виконати детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ" і наказав задіяним в навчаннях військам повернутися до 1 травня в місця постійної дислокації. Згідно з наказом Шойгу, в місця постійної служби повертаються особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, Сьомий, 76-ї десантно-штурмових і 98-й повітряно-десантних дивізій Повітряно-десантних військ.

 

22.04.2021

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