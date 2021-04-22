Кулеба вважає, що заява Путіна про "червоні лінії" свідчить про його свавільність.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне залякати західні країни.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю Reuters, коментуючи слова президента РФ щодо "червоних ліній".

"Я прочитав послання президента Путіна наступним чином: "Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії", – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що в нього немає інформації, щоби стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України в Росії вже прийняте. "Зараз воно може йти в будь-якому напрямку", – сказав Кулеба.

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до парламенту пригрозив жорстокою відповіддю країнам, котрі спробують перетнути "червону лінію" Росії. ле сподіваюся, нікому в голову не прийде думка перейти щодо Росії так звану «червону лінію», а де вона буде проходити – це ми будемо визначати у кожному конкретному випадку самі", – сказав Путін.