Посол Грузії, якого відкликали через заяви Саакашвілі, повернувся до України.

Посол Грузії Теймураз Шарашенідзе після майже року перерви повернувся в Україну. Амбасадора відкликали до Тбілісі для консультацій у травні минулого року через призначення Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

Про приїзд посла повідомляє пресова служба МЗС України.

"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", – прокоментували у міністерстві.

Посол прибув до України 21 квітня і зустрівся з заступником міністра закордонних справ Василем Боднаром. Під час зустрічі сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні. Василь Боднар поінформував посла про безпекову ситуацію довкола України та на окупованих територіях.

"Теймураз Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Сторони обговорили графік контактів на найвищому і високому рівнях цьогоріч", – ідеться у повідомленні.

Офіційний Тбілісі у травні 2020 року відкликав посла в Україні для консультацій через призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ. У Грузії заявляли, що правоохоронці все зе вимагають екстрадиції Саакашвілі, натомість його призначення в уряд погіршить відносини із Україною.

Напруги у відносинах додали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії.

В МЗС України висловлювали жаль, що "громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, активно коментує ситуацію в Грузії", та наголосили, що він не репрезентує позицію України.

В середині квітня 2021 року у Грузії повідомили, що готуються повернути посла до Києва. Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані зазначив, що нинішня ситуація довкола України "не дозволяє, щоб у нас не було на місці посла".