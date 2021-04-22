Посол Грузії, якого відкликали через заяви Саакашвілі, повернувся до України.

 

Посол Грузії Теймураз Шарашенідзе після майже року перерви повернувся в Україну. Амбасадора відкликали до Тбілісі для консультацій у травні минулого року через призначення Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

 

Про приїзд посла повідомляє пресова служба МЗС України.

 

 

"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", – прокоментували у міністерстві.

 

Посол прибув до України 21 квітня і зустрівся з заступником міністра закордонних справ Василем Боднаром. Під час зустрічі сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні. Василь Боднар поінформував посла про безпекову ситуацію довкола України та на окупованих територіях.

 

"Теймураз Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Сторони обговорили графік контактів на найвищому і високому рівнях цьогоріч", – ідеться у повідомленні.

 

Офіційний Тбілісі у травні 2020 року відкликав посла в Україні для консультацій через призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ. У Грузії заявляли, що правоохоронці все зе вимагають екстрадиції Саакашвілі, натомість його призначення в уряд погіршить відносини із Україною.

 

Напруги у відносинах додали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії.

 

В МЗС України висловлювали жаль, що "громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, активно коментує ситуацію в Грузії", та наголосили, що він не репрезентує позицію України.

 

В середині квітня 2021 року у Грузії повідомили, що готуються повернути посла до Києва. Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані зазначив, що нинішня ситуація довкола України "не дозволяє, щоб у нас не було на місці посла".

 

22.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові філії  Музею  Крушельницької
Надія Труш
Музичний центр імені Людвіка Геллера, колишнього директора театру графа Скарбка й Міського театру та засновника філармонії, розміститься у пам’ятці архітектури – віллі «Сонячній», спроектованій архітектором Августом Богохвальським,  і стане ще однією філією Музею Соломії Крушельницької.
21.04.21 | | Штука
Генетичний слід у повітрі.
В майбутньому зразок повітря з місця злочину зможе допомогти в ідентифікації злочинця.
20.04.21 | | Наука
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21 | | Наука
Моя хата скраю
Вадим ГРІН
Що далі, то більше ми віддаляємося одне від одного, то більше хочемо будувати наші хати скраю, нічого не знати, ні з ким зайвим не бачитися й не розмовляти.
20.04.21 | | Дискурси
Запросини до Копання Льоху
  Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21 | | Штука
Виклики Петра Тими
Іза ХРУСЛІНСЬКА
«Не уявляю, щоби Петро покинув справи українців у Польщі і не послужився Об’єднанню українців у Польщі своїми знаннями, досвідом та вмінням у якийсь інший спосіб!» 
20.04.21 | | Галичина
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21 | | Штука
Гібридні гібриди
Юрко ТИМЧУК
Перемішування в сучасному світі стало альфою і омегою. Гібридять праведне з грішним, горох з капустою і зраду з перемогою, а на виході з’являється суміш, яку треба спожити. Огляд подій тижня
19.04.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.