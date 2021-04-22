У Львові розпочали демонтаж барельєфів Монумента Слави.

У Львові цього тижня стартували роботи із демонтажу барельєфів радянського Монумента Слави на вул. Стрийській. У подальшому тут створять громадський простір із пам’ятником, на який планують оголосити архітектурний конкурс, розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Перший барельєф демонтували у понеділок, 19 квітня, та перевезли у музей «Територія терору». Демонтажні роботи проводитимуть поетапно, а дату завершення робіт оголосять згодом, повідомив перший заступник міського голови Львова.

«Під час демонтажу виявили певні труднощі в роботі, тому зараз вивчають, чи в такий самий спосіб, чи в інший будуть демонтовувати наступні барельєфи. Це перша стадія робіт. Друга – це демонтаж самих конструкцій – плит. Їх демонтовуватимуть в інший спосіб. Скільки часу триватимуть усі роботи, ще не відомо, бо роботи складні», – зазначив Андрій Москаленко.

Фото www.facebook.com/andriy.moskalenko

Разом із цим, ветерани АТО і ООС та частина громадських активістів пропонують, щоб до 9 травня з монумента хоча б частково демонтувати фігури радянського воїна і «Батьківщини-матері», аби уникнути провокацій.

Фото www.facebook.com/andriy.moskalenko

«Зараз почали проводити демонтажні роботи внутрішньої частини, яка є за парканом, а саме барельєфів. Позиція ветеранського середовища збігається в тому, що до 9 травня хоча б частково мають бути демонтовані фігури, що є зовні. Для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій проросійськими силами, які можуть бути у Львові 9 травня», – прокоментував депутат Львівської міськради Ігор Шолтис «Львівському порталу».

На місці Монумента Слави планують облаштувати громадський простір. Як він виглядатиме, вирішуватимуть на архітектурному конкурсі, який планують незабаром оголосити.

«Ми хочемо, щоб громадський простір мав сильне навантаження з точки зору тієї великої честі, яку ми маємо віддавати захисникам України, які сьогодні захищають нашу державу. Так само ми хочемо зробити це в контексті, щоб говорити про наших героїв, тих, хто боровся, бореться і буде боротися за незалежність нашої держави», – прокоментував Андрій Москаленко.

Фото www.facebook.com/Gary.Yuyurin

Демонтаж барельєфів радянського Монумента Слави у Львові здійснюють працівники Галицької райадміністрації, згідно з рішенням виконкому Львівської міськради №1191 від 18 грудня 2020 року.

Це рішення також містить пункт щодо проведення архітектурного конкурсу на спорудження в цьому місці меморіалу Українського Воїна.

Нагадаємо, Монумент бойової слави Радянських збройних сил відкрили в 1970 році. Він був символом 50-річчя від днів створення Червоної армії. Ансамбль меморіалу, крім 30-метрової стели, складався з бетонної композиції з фігурами воїнів радянської армії і фігури «Батьківщини-матері».

У 2017 році у Львівській міськраді створили комісію, яка визнала 30-метрову стелу аварійною, і у 2019 році її демонтували.