В Україні зареєстрували 470 смертей від ковіду – другий показник за час епідемії.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу шпиталізували 3904 особи.

Про це йдеться в даних, поширених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Києві (1673), у Харківській (1333), Запорізькій (995) та Дніпропетровській (976) областях.

Минулої доби зареєстрували 470 смертей, спричинених наслідками коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник за весь час епідемії (рекорд був 6 квітня – 481 померлий).

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)