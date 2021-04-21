Галицькі хроніки COVID-19: 21 квітня.

Станом на 09:00 21 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 270 880 хворих на сovid-19. За минулу добу – 867 нових випадків: 106 – на Івано-Франківщині (проведено 920 ПЛР-тестів), 492 – на Львівщині (проведено 2225 ПЛР-тестів) та 269 – на Тернопіллі (проведено 1568 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: одна людина померла на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,21%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 квітня (09:00): 63 667 випадків, 269 нових
Тернопіль – 74 особи
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 16 осіб
Теребовлянський район – 25 осіб
Тернопільський район – 27 осіб
Чортківський район – 18 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 квітня (09:00): 124 366 випадків, 492 нових
Львів – 222 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 квітня (09:00): 82 847 випадків, 106 нових
Івано-Франківськ – 34 особи
Богородчанський район – 1 особа
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 10 осіб
Долинський район – 10 осіб
Калуський район – 11 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 7 осіб
Тисменицький район – 3 особи
Тлумацький район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.04.2021