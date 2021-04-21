Галицькі хроніки COVID-19: 21 квітня.

 

Станом на 09:00 21 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 270 880 хворих на сovid-19. За минулу добу – 867 нових випадків: 106 – на Івано-Франківщині (проведено 920 ПЛР-тестів), 492 – на Львівщині (проведено 2225 ПЛР-тестів) та 269 – на Тернопіллі (проведено 1568 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: одна людина померла на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,21%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:00): 63 667 випадків, 269 нових

 

Тернопіль – 74 особи

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 16 осіб

Теребовлянський район – 25 осіб

Тернопільський район – 27 осіб

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:00): 124 366 випадків, 492 нових

 

Львів – 222 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:00): 82 847 випадків, 106 нових

 

Івано-Франківськ – 34 особи

Богородчанський район – 1 особа

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 10 осіб

Долинський район – 10 осіб

Калуський район – 11 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 7 осіб

Тисменицький район – 3 особи

Тлумацький район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

21.04.2021

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