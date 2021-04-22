Південнокорейську AstraZeneca зареєстрували в Україні.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї. 

 

Про це Степанов повідомив у Facebook.

 

 

"Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX", – написав очільник МОЗ.

 

З його слів, 367 тисяч доз цього препарату мають прибути до України 22 квітня. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких уже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення.

 

Степанов запевнив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними – "це означає, що маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення так і залишаться маніпуляціями".

 

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