Південнокорейську AstraZeneca зареєстрували в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Про це Степанов повідомив у Facebook.

"Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX", – написав очільник МОЗ.

З його слів, 367 тисяч доз цього препарату мають прибути до України 22 квітня. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких уже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення.

Степанов запевнив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними – "це означає, що маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення так і залишаться маніпуляціями".