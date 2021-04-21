Зеленський заявив, що не почне війни – але воюватиме "до останнього".

Президент України Володимир Зеленський не відкидає великого російського вторгнення до України. Керівник держави заявив, що він не почне війни першим – але задекларував готовність воювати "до останнього".

"Що відбувається сьогодні? Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна, в разі чого, себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього", – заявив Зеленський.

Президент звернувся до українців із проханням спокійно стежити за ситуацією, бо "загрозу становлять не лише чужі війська, а й наші емоції".

"Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014. Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації", – сказав верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський заявив, що українці цілковито можуть довіритися війську.

"Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники. Минулого тижня я провів з ними два дні на передовій. Що про ситуацію говорять вони? Вони звикли не говорити, а робити свою справу. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям – заборонений і неможливий. Чи не мають вони чогось? Так. Страху й невіри у свої сили", – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна не боїться, "бо в нас неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе". До того ж ми "прекрасна нація прекрасних людей... військовиків, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів".

"І ми – нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе. І всі ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, пензлі, шпателі, граблі й лопати й захистити свою землю. Бо іншої в нас немає. Бо тікати не збираємось. Бо здаватися не звикли", – запевнив Зеленський.

Окремо Президент звернувся до Росії та Володимира Путіна (російською мовою). Він заявив, що внаслідок війни програють усі – навіть переможці. І "неможливо когось захистити нападаючи, і неможливо звільнити когось захопивши".

"Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми – це ми. Ви – це ви", – сказав Зеленський.

Президент України запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, аби подивитися на війну.