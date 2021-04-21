Інтенсивність заражень ковідом упала в Україні до тримісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби. Шпиталізували 4411 осіб.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному Міністерством охорони здоров'я у середу.

Динаміка захворювань (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (965), у Харківській (938), Київській (881) та Запорізькій (845) областях.

Якщо порівнювати динаміку поширення коронавірусу тиждень до тижня (йдеться про порівняння в разах семиденки зі семиденкою), то інтенсивність заражень упала майже до тримісячного мінімуму.

Зміна динаміки тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби в Україні зареєстрували 429 смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19. Загалом за весь час епідемії померло 40 796 людей.

Загальна кількість виявлених під час епідемії випадків ковіду збільшилася до 1 974 118.