Інтенсивність заражень ковідом упала в Україні до тримісячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби. Шпиталізували 4411 осіб.

 

Про це йдеться у повідомленні, поширеному Міністерством охорони здоров'я у середу.

 

Динаміка захворювань (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (965), у Харківській (938), Київській (881) та Запорізькій (845) областях.

 

Якщо порівнювати динаміку поширення коронавірусу тиждень до тижня (йдеться про порівняння в разах семиденки зі семиденкою), то інтенсивність заражень упала майже до тримісячного мінімуму. 

 

Зміна динаміки тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби в Україні зареєстрували 429 смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19. Загалом за весь час епідемії померло 40 796 людей.

 

Загальна кількість виявлених під час епідемії випадків ковіду збільшилася до 1 974 118.

 

21.04.2021

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