Інтенсивність заражень ковідом упала в Україні до тримісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби. Шпиталізували 4411 осіб.
Про це йдеться у повідомленні, поширеному Міністерством охорони здоров'я у середу.
Динаміка захворювань (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (965), у Харківській (938), Київській (881) та Запорізькій (845) областях.
Якщо порівнювати динаміку поширення коронавірусу тиждень до тижня (йдеться про порівняння в разах семиденки зі семиденкою), то інтенсивність заражень упала майже до тримісячного мінімуму.
Зміна динаміки тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби в Україні зареєстрували 429 смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19. Загалом за весь час епідемії померло 40 796 людей.
Загальна кількість виявлених під час епідемії випадків ковіду збільшилася до 1 974 118.
21.04.2021