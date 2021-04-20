Галицькі хроніки COVID-19: 20 квітня.

Станом на 09:00 20 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 270 013 хворих на сovid-19. За минулу добу – 712 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 791 ПЛР-тест), 477 – на Львівщині (проведено 1946 ПЛР-тестів) та 191 – на Тернопіллі (проведено 448 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: восьмеро людей померли на Тернопільщині, 14 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 квітня (09:00): 63 398 випадків, 191 новий
Тернопіль – 77 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 11 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 13 осіб
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 квітня (09:00): 123 874 випадки, 477 нових
Львів – 275 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 квітня (09:00): 82 741 випадок, 44 нових
Івано-Франківськ – 15 осіб
Галицький район – 8 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 6 осіб
Косівський район – 5 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 4 особи
Тисменицький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.04.2021