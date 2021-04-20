Галицькі хроніки COVID-19: 20 квітня.

 

Станом на 09:00 20 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 270 013 хворих на сovid-19. За минулу добу – 712 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 791 ПЛР-тест), 477 – на Львівщині (проведено 1946 ПЛР-тестів) та 191 – на Тернопіллі (проведено 448 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: восьмеро людей померли на Тернопільщині, 14 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 квітня (09:00): 63 398 випадків, 191 новий

 

Тернопіль – 77 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 11 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 квітня (09:00): 123 874 випадки, 477 нових

 

Львів – 275 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 квітня (09:00): 82 741 випадок, 44 нових

 

Івано-Франківськ – 15 осіб

Галицький район – 8 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 6 осіб

Косівський район – 5 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 4 особи

Тисменицький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

20.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Запросини до Копання Льоху
  Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21 | | Штука
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21 | | Штука
Волоцюги Дхарми
Іван Банах
«Хроніки Квіткової революції»: предтеча гіпарів – бітники і гіпстери, Ніл Кесседі і Джек Керуак, Аллен Ґінзберґ і Вільям Барроуз
18.04.21 | | Минуле
Миші підказують причини галюцинацій
У мозку є нервова мережа, яка співставляє попереднє знання й актуальний досвід. Що вищий рівень нейромедіатора дофаміну, то більшої ваги мозок надає попереднім знанням.
18.04.21 | | Наука
Чеське Солсбері
Максим МУЛЯР
Чехія виганяє 18 російських дипломатів. Їм закидають бомбовий замах у сховищі амуніції 2014 року. Причетні до теракту також легендарні «Петров» і «Боширов».
18.04.21 | | У світі
Світ як дім
Анастасія Канарська
Польські театри пропонують непоганий репертуар онлайн, переважно доступні на платформі VOD, хоча очевидним є те, що виграють пропозиції, створені саме в цьому форматі, бо відеозапис вистав не може дорівнювати їхньому виконанню вживу.
17.04.21 | | Штука
Наприклад, про Голодомор
Дмитро Єльніков
Інституалізація пам’яти на рівні офіційних дат працює властиво проти неї – усвідомлено чи за звичкою, а проте пам'ять затираючи. Коли не стираючи…
16.04.21 | | Дискурси
Французька кінематографічна весна
Олег Яськів
Майстер-клас від французької синема-школи досить точно репрезентує основні тенденції розвитку сучасного кіно у провідній кінематографічній країні світу, якою з нашого континенту виглядає Франція.
16.04.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.