Галицькі хроніки COVID-19: 20 квітня.

Станом на 09:00 20 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 270 013 хворих на сovid-19. За минулу добу – 712 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 791 ПЛР-тест), 477 – на Львівщині (проведено 1946 ПЛР-тестів) та 191 – на Тернопіллі (проведено 448 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: восьмеро людей померли на Тернопільщині, 14 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 квітня (09:00): 63 398 випадків, 191 новий

Тернопіль – 77 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 11 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 квітня (09:00): 123 874 випадки, 477 нових

Львів – 275 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 квітня (09:00): 82 741 випадок, 44 нових

Івано-Франківськ – 15 осіб

Галицький район – 8 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 6 осіб

Косівський район – 5 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 4 особи

Тисменицький район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.