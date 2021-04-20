Кулеба: Росія буде готова до атаки на Україну за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що характер військових приготувань Росії та концентрація російських військ на кордонах з Україною та в окупованому Криму є ознакою того, що Кремль буде готовий атакувати Україну вже за кілька тижнів.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-пресконференції у вівторок, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Нарощування російських військових сил на кордонах України зараз є навіть більш масивним, ніж у 2014 році. Це означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію. Ми не можемо знати напевно, чи вирішить Москва розпочати нову стадію агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть готові зробити це вже за кілька тижнів", – наголосив міністр.

Він зауважив, що військові приготування РФ мають стратегічний характер, і зараз від дій України та всіх інших країн, які виступають за верховенство права та повагу до суверенітету держав у Європі, залежить, чи вдасться утримати президента РФ Володимира Путіна від подальших агресивних кроків.

Кулеба назвав дві зовнішньополітичні та одну внутрішню причину для подібної поведінки Кремля.

Перша полягає в тому, щоб збільшити тиск на Україну та завершити війну на сході на своїх умовах, без спроб пошуку компромісу.

Другий мотив – продемонструвати усьому демократичному західному світу, що Росія робитиме все, що їй заманеться, і не зважатиме на судження міжнародної спільноти щодо Олексія Навального, що вона зневажатиме санкції за втручання у внутрішні справи третіх країн, за кібернетичні атаки та інші подібні злочини.

Третя причина, зі слів українського міністра, – суто внутрішня. Путін та його правляча партія втрачають електоральний рейтинг внаслідок корупції та погіршення якості життя росіян. Саме тому Кремль прагне завдяки воєнній мобілізації згуртувати населення навколо лідера та правлячої партії перед цьогорічними парламентськими виборами.

Він зауважив, що у нинішньому протистоянні з Росією, спровокованому самою Москвою, Україна розраховує, в першу чергу, на власні сили, але очікує на підтримку з боку демократичного світу. Адже якими б дороговартісними не були заходи із запобігання агресії, вони будуть меншими за її зупинення та ліквідацію наслідків.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна моніторить ситуацію цілодобово й розробляє різні сценарії реагування.

"Українська армія зразка 2014 і 2021 років – це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору", – сказав Данілов під час розмови з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом, повідомляє прес-служба РНБО.

На переконання Данілова, "консолідація зусиль із нашими стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору є вкрай важливою".