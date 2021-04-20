У Моршині проводять масову вакцинацію дорослих від Сovid-19.

У курортному Моршині на Львівщині з понеділка, 19 квітня, почали позапланову колективну вакцинацію дорослого населення від Сovid-19 з метою створення безпечних умов для приїзду відпочивальників. За перший день щепили 290 осіб, повідомив на брифінгу директор Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Фото www.facebook.com/healthloda

«Вчора в Моршині працювали два тимчасові пункти щеплення, де вакцинували 122 людини, а також мобільна бригада, яка вакцинує організовані колективи, – вона щепила 168 осіб», – зазначив Чемерис.

З ідеєю вакцинувати 70% дорослого населення курортного містечка до уряду звернувся міський голова Моршина Руслан Ільницький, з огляду на простій курортно-санаторної бази. Пандемія Сovid-19 негативно вплинула на розвиток міста, 70% міської економіки зосереджено саме на курортно-туристичному бізнесі.

Щепилася дружина мера Оксана Ільницька. Фото www.facebook.com/morshynrada

«Курортні заклади не закриті, але відпочивальників обмаль. Очевидно, люди бояться приїжджати, Львівщина – у «червоній» зоні. Найбільший санаторій «Моршинкурорт» тимчасово закритий, – розповів Руслан Ільницький. – Я дякую прем’єр-міністру, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству розвитку територій, що підтримали цей пілотний проєкт. Хочу підкреслити, що вакцинацію проходять і мешканці міста, і працівники санаторно-курортних закладів. Сподіваємося, що після її завершення у Моршин поїдуть відпочивальники, яким потрібне оздоровлення».

За даними МОЗ, загалом у Моршині проживає 4239 осіб, із них 800 – діти до 18 років. До початку пілотного проєкту вакцинували 361 осіб, в основному медиків, згідно з національною програмою. Відтак для створення 70-відсоткового імунного прошарку для запобігання поширенню COVID-19 серед мешканців Моршина до 1 травня планують вакцинувати ще 2155 осіб.

Імунізацію проводять у Моршинській міській лікарні китайською вакциною Sinovac Biotech (CoronaVac). Участь у проєкті – добровліьна, щоб отримати щеплення, люди зголошуються на «гарячі» лінії міської ради.

Фото www.facebook.com/morshynrada

Щоб реалізувати проєкт за два тижні, вакцинацію від Сovid-19 активно пропагують на усіх майданчиках: на білбордах, у соцмережах, у медіа. Людей переконують, що вакцина є безпечною та ефективною, а вакцинація – єдиний метод, аби убезпечити себе від захворювання.

Фото www.facebook.com/morshynrada

До слова, наприкінці березня бальнеологічні курорти Львівщини запровадили програми реабілітації та зміцнення імунітету для відпочивальників, які перехворіли на COVID-19. До цієї ініціативи доєдналися санаторії Трускавця, Східниці та Моршина.

«Курорт у Моршині колись якраз починався з лікування органів дихання, тому і сьогодні для тих, хто перехворів на коронавірус, ми пропонуємо реабілітацію під наглядом лікаря-пульмонолога», – прокоментувала завідувачка сектора маркетингу об’єднання «Моршинкурорт» Мар’яна Магас.

Зазначимо, до карантину в Моршині щороку відпочивали від 30 до 40 тисяч людей з України, Молдови, Білорусі, Польщі. Найбільший санаторний комплекс «Моршинкурорт» у 2019 році прийняв 13 500 людей, торік – 4700. Одночасно тут може лікуватися 1600 осіб. У санаторії працює близько 500 людей.