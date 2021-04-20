У Чорткові біля Домініканського костелу рекомендують влаштувати пішохідну зону.

У Чорткові, що на Тернопільщині, науковці із Івано-Франківська провели комплексне дослідження стану Домініканського костелу та можливість запобігання тріщин, які виникли у цій культовій споруді неоготичного стилю XVII ст. Вони виявили під фундаментом костелузамуроване підземне приміщення – крипту, повідомила пресслужба Чортківської міськради.
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«Науковці, перевівши плани будівництва старого (1610 р.) та нового (1910 р.) костелів у цифрову форму, дійшли висновку, що основою сучасної святині стали колони старого костелу. Їхня глибина достеменно невідома, втім спеціалісти кажуть, що вона може сягати 16 м. Також дослідники виявили, що під костелом (орієнтовно посередині) на глибині 3,2 м є крипта – підземне приміщення, яке слугує для поховання», – зазначено у повідомленні.
Є історичні свідчення, що першим у крипті поховали фундатора костелу і власника міста, польського воєводу і шляхтича Станіслава Ґольського.
Дослідження костелу Матері Божої Святого Розарія та Святого Станіслава – Домініканського костелу фахівці здійснювали методами природного електромагнітного поля, георадарами та сейсмоакустикою. Очолював групу дослідників професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор геолого-мінералогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Едуард Кузьменко.
Загалом на сьогодні науковці дійшли висновку, що природні процеси, швидка урбанізація та різке збільшення кількості автомобілів завдають шкоди стану сакральної споруди. Дослідження показали, що основною причиною появи тріщин у костелі є не підземні води, як припускалося раніше, а саме активний рух транспорту, зокрема великогабаритного, на цій території.
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Відтак науковці порекомендували якомога швидше заборонити рух автомобільного транспорту та створити пішохідну зону біля костелу.
За інформацією міського голови Чорткова Володимира Шматька, зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт прилеглої ділянки дороги, починаючи від костелу до супермаркету «Рукавичка». При цьому розглядається два альтернативні варіанти реконструкції: забезпечення двостороннього руху автомобілів по смузі, що зі сторони «Ощадбанку» або ж цілковите закриття цієї ділянки та створення пішохідної зони.
20.04.2021
Для довідки.
Домініканський костел у Чорткові був збудований у 1610 році. Тоді власник міста та фундатор будівництва Станіслав Гольський запросив у Чортків монахів для започаткування у місті римо-католицької парафії та монастиря.
Оточений високим муром з оборонними вежами, костел служив сховком для місцевих жителів під час татарських нападів. Домініканський костел св. Станіслава у Чорткові відвідали два польські королі: Ян Казимир (1663 р.) та Ян ІІІ Собеський (1683 р.), про візит останнього є пам’ятна таблиця у приміщенні костелу від 1883 року.
У головному вівтарі храму є копія образу Матері Божої Розарію. У 2009 році вона була коронована, корону у 2002 році освятив Папа Римський Іван Павло ІІ. Образ Матері Божої Розарію вважають чудотворним. Оригінал-реліквію у 1945 році перевезли до Кракова, де вона була законсервована, а з вересня 1983 року образ виставлений у каплиці Косовських костелу св. Яцка у Варшаві.
За твердженнями деяких істориків, у підземеллях костелу, вхід до яких замуровано, знаходяться з давніх часів гробниці знатної шляхти.
У радянські часи богослужіння у храмі було припинене, на початку 60-х ХХ століття його використовували як склад міськторгу. У 1989 році костел повернули отцям домініканцям.