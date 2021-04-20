У Чорткові біля Домініканського костелу рекомендують влаштувати пішохідну зону.

У Чорткові, що на Тернопільщині, науковці із Івано-Франківська провели комплексне дослідження стану Домініканського костелу та можливість запобігання тріщин, які виникли у цій культовій споруді неоготичного стилю XVII ст. Вони виявили під фундаментом костелузамуроване підземне приміщення – крипту, повідомила пресслужба Чортківської міськради.

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«Науковці, перевівши плани будівництва старого (1610 р.) та нового (1910 р.) костелів у цифрову форму, дійшли висновку, що основою сучасної святині стали колони старого костелу. Їхня глибина достеменно невідома, втім спеціалісти кажуть, що вона може сягати 16 м. Також дослідники виявили, що під костелом (орієнтовно посередині) на глибині 3,2 м є крипта – підземне приміщення, яке слугує для поховання», – зазначено у повідомленні.

Є історичні свідчення, що першим у крипті поховали фундатора костелу і власника міста, польського воєводу і шляхтича Станіслава Ґольського.

Дослідження костелу Матері Божої Святого Розарія та Святого Станіслава – Домініканського костелу фахівці здійснювали методами природного електромагнітного поля, георадарами та сейсмоакустикою. Очолював групу дослідників професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор геолого-мінералогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Едуард Кузьменко.

Загалом на сьогодні науковці дійшли висновку, що природні процеси, швидка урбанізація та різке збільшення кількості автомобілів завдають шкоди стану сакральної споруди. Дослідження показали, що основною причиною появи тріщин у костелі є не підземні води, як припускалося раніше, а саме активний рух транспорту, зокрема великогабаритного, на цій території.

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Відтак науковці порекомендували якомога швидше заборонити рух автомобільного транспорту та створити пішохідну зону біля костелу.

За інформацією міського голови Чорткова Володимира Шматька, зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт прилеглої ділянки дороги, починаючи від костелу до супермаркету «Рукавичка». При цьому розглядається два альтернативні варіанти реконструкції: забезпечення двостороннього руху автомобілів по смузі, що зі сторони «Ощадбанку» або ж цілковите закриття цієї ділянки та створення пішохідної зони.