Пентагон: США не вірять у те, що Росія збирає сили "для тренувань".

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні є навіть більшою, аніж 2014 року.

Про це Кірбі сказав на брифінґу, передає AFP.

"Це найбільше нарощування сил, яке ми бачимо з 2014 року, коли дійшло до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, аніж в 2014 році. Ми продовжуємо спостерігати це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує", – заявив речник Пентагону.

Кірбі не став уточнювати, скільки російських солдатів перебуває на кордоні. Він зауважив: росіяни заявляли, що мета концентрації військ – це "тренування", але для США не очевидно, що мета саме така.