Пентагон: США не вірять у те, що Росія збирає сили "для тренувань".

 

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні є навіть більшою, аніж 2014 року.

 

Про це Кірбі сказав на брифінґу, передає AFP.

 

 

"Це найбільше нарощування сил, яке ми бачимо з 2014 року, коли дійшло до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, аніж в 2014 році. Ми продовжуємо спостерігати це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує", – заявив речник Пентагону.

 

Кірбі не став уточнювати, скільки російських солдатів перебуває на кордоні. Він зауважив: росіяни заявляли, що мета концентрації військ – це "тренування", але для США не очевидно, що мета саме така.

 

20.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21 | | Наука
Запросини до Копання Льоху
  Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21 | | Штука
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21 | | Штука
Волоцюги Дхарми
Іван Банах
«Хроніки Квіткової революції»: предтеча гіпарів – бітники і гіпстери, Ніл Кесседі і Джек Керуак, Аллен Ґінзберґ і Вільям Барроуз
18.04.21 | | Минуле
Миші підказують причини галюцинацій
У мозку є нервова мережа, яка співставляє попереднє знання й актуальний досвід. Що вищий рівень нейромедіатора дофаміну, то більшої ваги мозок надає попереднім знанням.
18.04.21 | | Наука
Чеське Солсбері
Максим МУЛЯР
Чехія виганяє 18 російських дипломатів. Їм закидають бомбовий замах у сховищі амуніції 2014 року. Причетні до теракту також легендарні «Петров» і «Боширов».
18.04.21 | | У світі
Продовжуйте!
Василь МАХНО
Чи хтось гадає, що я настільки наївний, щоби не розуміти нищівного плину часу? І все ж у найпотаємнішому кутку свідомості живе, майже бездиханне, відчуття спротиву
17.04.21 | | Дискурси
Світ як дім
Анастасія Канарська
Польські театри пропонують непоганий репертуар онлайн, переважно доступні на платформі VOD, хоча очевидним є те, що виграють пропозиції, створені саме в цьому форматі, бо відеозапис вистав не може дорівнювати їхньому виконанню вживу.
17.04.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.