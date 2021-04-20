Єрмак обговорив із учасниками "Нормандської четвірки" ідею "кластерів" для Донбасу.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із політичними радниками країн-учасниць "Нормандської четвірки" план "кластерів" для Донбасу.

 

Про це повідомила пресова служба ОП. Переговори відбулися у форматі відеоконференції.

 

 

Згідно з повідомленням Банкової, "нормандські" радники прагнули узгодити кластери, "які покликані забезпечити виконання "мінських домовленостей" для мирного врегулювання ситуації на Донбасі".

 

Представник Німеччини запропонував сфокусуватися на питанні безпеки. Зокрема, подав ідею узгодити звернення політичних радників лідерів "Нормандської четвірки" про те, що вони вітають "оновлену прихильність" додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликають представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню.

 

Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона підтримує таке звернення до ТКГ. З його слів, офіційний Київ має багато пропозицій про вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, наприклад, про посилення відповідальності за снайперські обстріли.

 

Єрмак запропонував: якщо на Донбасі є загиблі, робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин, "і ніхто не має права відмовитися від цього".

 

Зі слів віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, Україну в "кластерному" підході цікавить передовсім питання безпеки.

 

"Не розкриваючи конфіденційності переговорів, зазначу дві головні речі, які обговорювалися і які були анонсовані Президентом Зеленським у Парижі. Сьогодні йшлося про кластери, відповідно, як бачення можливості реалізації Мінських домовленостей і про питання забезпечення дотримання режиму припинення вогню – реального та повноцінного", – розповів Резніков, згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна".

 

Він додав, що "переговори політичних радників відбулись у режимі конструктивної робочої атмосфери... без будь-яких особливих або зайвих емоцій. "Я з повагою ставлюся до мужності наших посередників – представників Німеччини та Франції, яким доводиться іноді все-таки стримувати ймовірність підвищення емоцій, терпіти. Це хороші посередники, вони друзі України", – додав він.

 

20.04.2021

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