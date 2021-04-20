Упродовж минулої доби в Україні виявили 9 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8940 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 2042 людей.
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка захворювань (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (892), а також у Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
За добу зареєстрували 367 смертей.
Загалом за весь час епідемії в Україні виявили 1 961 956 захворювань. Померло 40 367 людей.
Динаміка смертей від ковіду (середнє за сім діб)
20.04.2021