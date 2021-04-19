Рада ЄС похвалила Україну за стриманість, а Росію закликала зупинитися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав голів МЗС країн Європейської Унії затвердити план вгамування Росії і підготувати пакет нових санкцій.

Про це Кулеба заявив на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів у понеділок. Переговори відбувалися в онлайн-режимі.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних – вже недостатньо", – написав Клімкін у twitter.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Унія очікує від Росії припинення мілітаризації.

"Ситуація на українському кордоні є дійсно дуже тривожною. Ми запросили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу поінформувати нас про ситуацію на кордоні, де росіяни наростили військову силу. Вже більше як 150 тисяч російських військ зосереджені на українських кордонах та в Криму, тож ризик подальшої ескалації є очевидним. Ми маємо вітати Україну за її зважену відповідь. Ми закликали Росію до деескалації та зниження напруги", – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що, згідно із інформацією із надійних джерел, розгортання російських військ включає присутність військовслужбовців з усім обладнанням, розгортанням польових шпиталів, різного роду озброєння, і ця активність триває.

"Це найбільше військове розгортання російської армії на українських кордонах за весь час. Ясно, що це викликає занепокоєння. Коли ви застосовуєте багато військ, достатньо іскри, щоб десь вибухнуло. Міністр поінформував нас про кількість втрат в українських Збройних силах порівняно з цими ж датами минулого року. Очевидно, що ситуація дуже тривожна. Будемо сподіватися, що вона дійсно буде зупинена відповідно до запитів, що були спрямовані президенту Путіну, зокрема від канцлера Меркель, президента Байдена, і що за цим запитом війська будуть відведені", – сказав високий представник ЄС, згідно з повідомленням "Укрінформ".

Він зауважив, що європейські міністри під час зустрічі надіслали дуже чіткий месидж щодо рішучої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи політику невизнання незаконної анексії Криму, а також підтримку зусиль у "нормандському форматі".

Боррель додав, що на цьому етапі міністри ЄС не розглядали питання щодо нових санкцій проти Росії за її агресивну політику, однак додав, що "ситуація може змінитися".