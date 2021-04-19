Голова фракції ЄНП в Європарламенті погрожує Росії блокуванням «Північного потоку-2».

Таким чином Манфред Вебер стримує Кремль від подальшої ескалації на кордоні з Україною.

 

 

Незадовго до консультацій міністрів закордонних справ країн-членів Європейської Унії щодо українського питання голова фракції Європейської Народної партії в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав міністрів закордонних справ ЄУ надіслати «однозначний сигнал керівництву Росії». Про це повідомляє німецька газета Die Zeit.

 

Керівник найбільшої фракції в Європейському парламенті так пояснив суть сигналу: «Якщо ситуація на сході України загостриться, "Північний потік-2" буде заблоковано раз і назавжди».

 

Вебер висловив жаль, що «ситуація на сході України тривожно погіршується майже щодня». На його думку, президент Росії Володимир Путін намагається таким чином «створити переконливу загрозу і продемонструвати свою силу». «У поєднанні з іншими діяннями, такими, як кібератаки, кампанії дезінформації чи вбивчі атентати, це є реальною загрозою для ЄУ та Заходу», – зазначив Вебер. Він вказав на важливість чіткої реакції на концентрацію російських військ під українським кордоном. «Однак лише дипломатичних фраз тут недостатньо», – сказав голова фракції ЄНП.

 

Вебер висловився за необхідність обговорити додаткові антиросійські санкції. «Поки що санкції свідчать насамперед про єдність у цьому питанні ЄУ і США. І це вже – важливий сигнал», – сказав політик. Торкаючись нових санкцій проти Росії, він зазначив: «Якщо російська ескалація на сході України вийде на новий рівень і вимагатиме жорсткішої реакції, то ми мали б дати на неї іншу, рішучішу відповідь. Може йтися про заморожування рахунків російських олігархів або навіть від’єднання Росії від системи SWIFT».

19.04.2021

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